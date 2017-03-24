Росіяни у Латвії – свої чи чужі?

Анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі Росія виправдовувала буцімто утиском прав етнічних росіян. Та попри російську риторику й часті військові маневри, що викликає занепокоєння у Заходу, росіяни в Балтії не надто переймаються цим питанням. У цьому переконався кореспондент «Голосу Америки» Деніел Шерф.

Російський театр у Ризі – один із осередків російської культури у Латвії. Попри політичну напруженість, театр, наче міст, об’єднує два народи, кажуть тут.

Директор Ризького російського театру Едуард Цеховал говорить:

«Театру 135 років. Це найстаріший російський театр за межами Росії. І всі ці 135 років він дуже органічно вписувався в контекст латвійської культури».

Росіяни – найбільша нацменшина у Латвії, вони складають чверть населення. Більшість живуть тут з часу Радянського Союзу, періоду, який офіційна Рига називає загарбницьким та окупаційним і порівнює з нацистським режимом у Німеччині.

Говорить директор Музею окупації Латвії Ґунарс Наґельс:

«Різниця в тому, що Німеччина вибачилась і продовжує вибачатися. У нашій книзі відгуків ми часто бачимо, що німці вибачаються після відвідування музею. Але Росія не вважає, що зробила щось погане».

Радянська влада залякувала, переслідувала і примусово переселяла місцевих жителів. Латвійські посадовці кажуть: Росія повертається до радянських методів, використовуючи ту саму риторику про захист етнічних росіян і демонстрацію військової сили.

Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс каже:

«Чітке визнання радянської окупації та вибачення було б гарним способом відновити якусь довіру».

Після відновлення незалежності Латвія ввела обов’язковий мовний іспит для всіх, хто хоче мати право голосу або стати державним посадовцем.

Міністр закордонних справ Латвії Едґар Рінкевичс пояснює:

«Стандарти життя у Латвії та Естонії набагато вищі, ніж у Росії. І російськомовні громадяни тут мають усі ті самі свободи, як і латвійці чи естонці».

Але Росія та латвійські росіяни вбачають у цьому дискримінацію. Так, серед іншого, вважає негромадянин Латвії Дмитро Прокопенко:

«Це проблема, коли це в політичному житті, але насправді це проблема в суспільстві».

Деякі російсько-латвійські політики, наприклад, співголова Латвійсько-російського союзу Мирослав Митрофанов,

їздять за підтримкою до Москви:

«Наші виборці – споживачі російського контенту. Тож коли ми виступаємо у Москві, люди тут, у Латвії, бачать нас і кажуть: О, ми вас бачили. Як добре, що ви там, між тих політиків».

Вчителька школи у Ризі Людмила Смирнова каже:

«Знаєте, унікальність нашого географічного розташування і розташування взагалі, у тому, що у дітей є вибір».

Та навіть найбільш проросійські латвійці бачать своє майбутнє у Європейському Союзі, а з Росією пов’язані лише історією і культурою.

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