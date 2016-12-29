Кіберудар по Росії може послідувати за щойно запровадженими санкціями? - експерти про рішення Обами

"Буш починав із словами, що побачив душу Путіна, а закінчив санкціями проти Росії за війну у Грузії. Обама почав із перезавантаження з Росією, а сьогодні ...", - пише оголошені сьогодні Білим домом санкції щодо Росії редактор видання Politico Europe Метью Камінськи.

Президент США відзначив, що Америка не обмежиться оголошеними санкціями та буде здійснювати заходи щодо Росії "у час та у місці, які ми оберемо на наш розсуд"

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ВІДПОВІДЬ США НА КІБЕРАТАКУ

Загалом санкції проти Росії запроваджені у відповідь на втручання у президентські вибори указом президента США здалися слабкими цілій низці американських експертів.

Як відомо у четвер Барак Обама запровадив санкції проти спецслужб Росії, ФСБ та ГРУ та їхніх високопосадовців, а також низки організацій та громадян Росії, причетних до втручання у процес виборів у США та роботу виборчих інститутів. Президент США також відзначив, що США не обмежаться оголошеними санкціями та будуть здійснювати заходи щодо Росії "у той час та у тому місці, які ми оберемо на наш розсуд".

"На додаток до притягнення Росії до відповідальності за скоєне нею, США, їхні друзі та союзники у цілому світі мають спільно протистояти зусиллям Росії, націленим на підтрив усталених міжнародних норм поведінки, та втручання у демократичне урядування. З цією метою, моя Адміністрація у найближчі дні надасть Конгресу доповідь з приводу зусиль Росії спрямованих на втручання у наші вибори, а також зловмисну кібер діяльність протягом минулої виборчої кампанії", - йдеться у заяві Барака Обами, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Американські ЗМІ також повідомили про висилку із США 35 російських розвідників.

Укупі ці заходи становлять найгострішу відповідь США на кібератаку, спрямовану проти цілей в Америці в історії країни.

"Це найсильніша відповідь США на закордонні хакерські атаки", - твітує Джейсон Коркоран, журналіст видання BNE.

"Підтримую роботу адміністрації Обами з метою завдати удару у відповідь на втручання Росії у наші вибори. Ми маємо вдарити у відповідь і цей удар має бути важким. Обидві партії мають спільно протистояти кібератакам Росії, нелегальній анексії Криму та іншим позазаконним втручанням", - твітує сенатор-демократ Чак Шумер лідер демократичної меншості у Сенаті.

СЛАБКИМИ НАЗИВАЮТЬ САНКЦІЇ ЧИСЛЕННІ ОГЛЯДАЧІ

Санкції надзвичайно слабкі у порівнянні зі шкодою, якої Росія завдала втручанням у вибори у США, відзначають інші оглядачі.

"Теж мені покрання", - твітує Алан Мендоза виконавчий директор британського аналітичного центру The Henry Jackson Society .

"Якби Обама реально вважав, що мало місце значне втручання з боку Росії, то чому таке покарання?! Путін знову лишився безкарним", - твітує Мендоза.

"Не думав, що це можливо, але нові слабенькі санкції Обами та слабка доповідь ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США (про це нижче - прим. ГА), означають, що Путін ще раз переміг у 2016-му", - твітує Кевін Ротрок, веб-редактор видання The Moscow Times.

РЕАЛЬНА ВІДПОВІДЬ НА ДІЇ РОСІЇ НЕ БУДЕ ОГОЛОШЕНА ПУБЛІЧНО?

При цьому уяву коментаторів захопили слова Обами (підтверджені іншими представниками Білого дому) про те, що відповідь США може включати і певну непублічну складову.

"Санкції Обами виявились слабшими, ніж очікувались, це може бути компенсовано секретним заходами. Оголошені заходи щодо ГРУ матимуть незначний вплив. Видворення із США 35 російських розвідників призведе до співмірної відповіді, що завдасть шкоди розвідці і США, і Росії. Малоймовірно, що Трамп скасує видворення російських розвідників. Було би корисно, якби Міністерство внутрішньої безпеки внесло вибори та політичну інфраструктуру до своєї програми захисту критичної інфраструктури США", - пише колишній посол США у Казахстані та Грузії Вільям Кортні.

"Сьогоднішні заходи американського уряду проти Росії - це частина відповіді, яка "видима оку громадян США". Буде і невидима частина", - твітує сьогодні Деймон Вілсон, віце-президент аналітичного центру Atlantic Council.

"Мої перші думки: це дуже слабкі санкції, які не вплинуть на Путіна", - пише експерт поважного аналітичного центру Brookings Institution Том Райт.

"Надзвичайно слабкі санкції", - наголосив Райт.

"У Обами два варіанти реально вагомих дій: кіберудар у відповідь чи секторальні санкції. Останні були би кращим варіантом, але з огляду на те, що наступним президентом буде Трамп, це - складніше рішення. Були варіанти заручитися підтримкою санкцій з боку Європи, але це позбавлено змісту з огляду на те, що Трамп їх імовірно скасував би. Тому кіберудар видається більш практичним" , - розвинув думку Райт.

"Росія - це найбільший зовнішньополітичний провал Обами. Він зневажливо записав її у "регіональні сили" та проспав небезпеку. Наслідки отримав катастрофічі", - переконаний експерт Brookings Institution.

У КОНГРЕСІ ОБІЦЯЮТЬ БІЛЬШЕ САНКЦІЙ

"Оголошені санкції - хороший початок, але необхідні і санкції з боку Конгресу", - твітує сьогодні сенатор-демократ Бен Кардин.

Пообіцяли запропонувати нові санкції щодо Росії на рівні Конгресу і сенатори-республіканці Грем та Маккейн.

"Належними" та такими, що "давно назріли" назвав запроваджені Обамою санкції спікер Палати представників, республіканець Пол Раян.

При цьому він назвав сам факт необхідності таких санкцій прикладом слабкості політики адміністрації Барака Обами.

"Санкції доречні. Краще пізно, ніж ніколи. Але це не може стати кінцем історії - потрібне незалежне розслідування за участі обох партій", - твітує екс-посол США у Росії Майкл Макфол.

Інші сумніваються, що США підуть на дійсно гострі приховані заходи щодо Росії.

"З огляду на те, як у минулому адміністрація Барака Обами не підкріплювала жорсткі заяви діями, я не очікую нічого особливого. Слова про секретні заходи внесено для того, щоб аналітики не критикували оголошені санкції", - пише Джефф Вайт, безпековий аналітик в аналітичному центрі Washington Institute for Middle East Policy.

РОЗВІДКА США ПІДТВЕРДИЛА ПУБЛІЧНІ ЗАЯВИ, ЩО ЗА АТАКАМИ СТОЯЛА РОСІЯ

Між тим уряд США безпосередньо після оголошення про запровадження санкцій оприлюднив детальну інформацію про методи, які використовували російські хакери.

Публічні заяви про те, що за цими діями стоять розвідслужби Росії підтримується технічними показниками, які отримала розвідка США

"Цей документ надає технічні подробиці щодо інструментів та інфраструктури, які використовувались російською цивільною та військовою розвідкою задля проникнення та втручання у мережі, пов'язані із виборами у США, а також рядом урядових, політичних та приватних структур. Уряд США називає цю зловмисну кібердіяльність з боку розвідслужб Росії GRIZZLY STEPPE", - йдеться у підсумку документу.

"Раніше доповідь-аналіз, підготовлена розвідслужбами США не пов'язувала прямо зловмисну кіберактивність з конкретними країнами або особами (threat actors). Між тим, публічні заяви про те, що за цими діями стоять розвідслужби Росії, підтримується технічними показниками, які отримала розвідка США, Міністерство внутрішньої безпеки, ФБР, приватні компанії та інші суб'єкти", - відзначає документ.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) не надає жодних гарантій з приводу інформації, яка міститься у заяві

"Доповідь подається у її чинному вигляді виключно з інформаційною метою. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) не надає жодних гарантій з приводу інформації, яка у ній міститься", - також відзначає припис (disclaimer) на першій сторінці доповіді про подробиці російського кібер втручання у вибори у США.

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