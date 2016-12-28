Вже у четвер США запровадять санкції проти Росії за втручання у вибори - ЗМІ

Відповідь США буде пропорційною до дій Росії,

Вже у четвер адміністрація Барака Обами може оголосити про серію заходів у відповідь на втручання Росії у президентські вибори у США. Про це повідомляє американський телевізійний канал CNN з посиланням на джерела в уряді США.

"Відповідь США буде пропорційною до дій Росії, які вийшли за межі хакерських атак, які є поширеним явищем на міжнародному рівні, і може включати розширення санкцій та дипломатичні заходи", - розповіло CNN джерело в уряді США.

Очікується, що санкції будуть спрямовані проти осіб, які пов'язані із кампанією дезінформації, у рамках якої, на думку розвідки США, інформація викрадена у Демократичної партії була використана проти Гілларі Клінтон.

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