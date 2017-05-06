Саудівська сім’я назвала дитину Іванкою на честь доньки президента Трампа – WP

З моменту вступу на посаду в січні, президент Трамп насолоджується теплими відносинами з саудівською королівською сім'єю, єднаючись, найбільш очевидно, через взаємну недовіру до іранських інтересів на Близькому Сході, пише видання Washington Post.

У той час, як президент США саме оголосив про візит до Саудівського королівства в кінці травня, саудівська сім'я викликала дискусію, вирішивши назвати свою дочку на честь Іванки Трамп. Повідомлення про саудівську дитину на ім'я Іванка вперше поширилися на платформі обміну повідомленнями WhatsApp, де фотографія свідоцтва про народження дитини з незвичним ім'ям спричинила бурхливе обговорення, повідомляє видання.

У серії повідомлень у п'ятницю, чоловік, ідентифікований як батько, підтвердив, що це правда, що він назвав свою дочку на честь Іванки Трамп: «Я захоплений лідерством її батька». Чоловік додав, що американський президент помстився за «невинних дітей», випустивши «70 ракет» на президента Сирії Башара аль-Асада. Він мав на увазі повідомлення про те, що рішення Трампа атакувати сирійські урядові цілі після підозрюваного нападу з використанням хімічної зброї було вмотивоване його донькою, яка бачила кадри дітей, що постраждали під час нападу, зауважує Washington Post.

Хоча уряд Саудівської Аравії обмежує використання деяких імен, в тому числі тих, що пов'язані з королівською родиною, релігією або іноземного походження, заяву чоловіка було затверджено, повідомляє Arab News.

Проте не всі саудівські громадяни так позитивно сприймають родину Трампів. Одне опитування, проведене в кінці жовтня, виявило, що більшість саудівських громадян сподівалася побачити Гілларі Клінтон на посту президента, інформує Washington Post.

Однак втручання Трампа в Сирію, здається, здобуло йому повагу, принаймні, декого в арабському світі, де він отримав прізвисько «батька Іванки-американки» у соціальної медіа.

Дивіться також: Чому сусіди Іванки Трамп скаржаться до міської ради