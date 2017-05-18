Семилітній хлопчик зібрав 225 000 пластикових пляшок для переробки

У віці семи років Раян Гікмен є генеральним директором, менеджером і працівником компанії з переробки сміття Ryan's Recycling Company у Каліфорнії. За час існування бізнесу, з 2012 року, хлопчик зібрав близько 23 тонн відходів – 225 тисяч пластикових пляшок і бляшанок.

З доходів своєї компанії Раян заощадив більше десяти тисяч доларів на майбутнє навчання в коледжі. Він також жертвує всі прибутки з продажу футболок неприбутковій організації Pacific Marine Mammal Center. Уже більше 4500 доларів пішло на порятунок морських левів.

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Свій бізнес хлопчик розпочав ще у 2012 році. Після відвідин центру переробки сміття, куди вони з татом здали кілька пакетів відходів і отримали за це гроші, трирічний Раян повідомив батькам, що хоче займатися ресайклінгом. Він почав давати порожні пластикові пакети сусідам, щоб вони, за можливості, зберігали для нього матеріали для переробки.

Сьогодні в Раяна клієнти – по всьому окрузі. Хлопчик щотижня сортує пляшки та бляшанки, які отримує від своїх клієнтів. Потім батько везе його до центру переробки сміття, куди він віддає зібрані матеріали.

На початку цього року Раяна запросила на своє шоу Еллен Дедженерес. Ведуча подарувала хлопчику дитячу вантажівку, а компанія Shutterfly нагородила його чеком на 10 тисяч доларів.

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