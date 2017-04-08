Більшість сенаторів підтримали рішення президента про удар по Сирії

Деякі законодавці вважають, що для започаткування військових дій президент зобов'язаний отримати схвалення Конгресу





Більшість сенаторів США від обох партій підтримали рішення президента Дональда Трампа завдати ракетного удару по сирійській авіабазі. Однак деякі сенатори висловили думку, що президент повинен був попередньо отримати згоду Конгресу.



Рішення Трампа підтримали кілька найвпливовіших політичних суперників. Чак Шумер, лідер демократичної меншості в Сенаті, сказав, що ракетні удари «були вірним рішенням» в світлі хімічної атаки, проведеної, імовірно військами Башара Асада. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі назвала удари «пропорційною відповіддю». Лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл заявив, що удари посилають потужний сигнал і союзникам, і суперникам США.

Президенту необхідно працювати і консультуватися з Конгресом, і накреслити конкретний план дій в Сирії

Однак законодавці розділилися в думках щодо ролі Конгресу. Адміністрації Барака Обами і Дональда Трампа посилалися на те, що Конгрес США після терактів 11 вересня 2001 року дозволив президенту завдавати удари проти терористичних структур. Однак деякі законодавці висловили думку, що для удару по Сирії потрібно отримати спеціальну згоду.



«Якщо президент має намір збільшити участь американських військових в Сирії, він зобов'язаний звернутися до Конгресу з проханням про відповідну згоду», - сказала Ненсі Пелосі.



Сенатор-демократ Бенджамін Кардин заявив в інтерв'ю телеканалу Alhurra: «Президенту необхідно працювати і консультуватися з Конгресом, і накреслити конкретний план дій в Сирії. Якщо він планує використовувати військову силу, він повинен отримати схвалення Конгресу».



Сенатор-республіканець Ренд Пол піддав ракетні удари критиці, заявивши, що попередні інтервенції США на Близькому Сході «нічого не зробили для того, щоб наше життя стало безпечніше».

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