Сенат США ухвалив законопроект про бюджет-2017, який тепер чекає на підпис президента

Республіканці і демократи змогли дійти згоди щодо бюджету на 2017-й фінансовий рік, і запобігли призупиненню роботи федерального уряду





Сенат США у четвер відклав на задній план партійні розбіжності і переважною більшістю голосів схвалив трильйонний бюджет державних асигнувань, що дозволить уряду безперебійно функціонувати до кінця вересня цього року.



Сенатори проголосували за проект бюджету, який у середу був схвалений Палатою представників, 79 голосами «за» і 18 - «проти». Для того, щоб закон вступив в силу, його тепер повинен підписати президент Трамп.



«Це свідчить про те, що республіканці і демократи в обох палатах Конгресу вперше працювали разом з Білим домом, щоб схвалити важливий закон і забезпечити безперебійну роботу уряду», - сказав сенатор-республіканець з Техасу Джон Корнин.



«Голосування (щодо бюджету) доводить, що Вашингтон може працювати, коли ми об'єднуємо зусилля», - сказав лідер демократичної меншості, сенатор з Нью-Йорку Чак Шумер. - На мій погляд, це хороший закон для американців».



Бюджет, який був схвалений в результаті чимало тижнів переговорів між лідерами обох палат Конгресу і Білим домом, передбачає збільшення військових витрат і фінансування служб прикордонної безпеки США.



«Завдяки фінансуванню Міністерство внутрішньої безпеки зможе найняти більшу кількість співробітників прикордонної та митної служб, вдосконалити інфраструктуру в пунктах пропуску через державний кордон, а також найняти більшу кількість імміграційних суддів, щоб збільшити число розглянутих імміграційних справ», - сказав Корнин.



На радість демократів, в законопроект не увійшли багато пропозицій республіканців і, особливо - обіцянки Трампа. Так, не передбачається виділення коштів на будівництво стіни на кордоні США і Мексики.



Місцеві органи влади не будуть покарані за відмову співпрацювати з федеральними агентами в питанні про виявлення і висилку недокументованих мігрантів. Згідно з проектом бюджету, буде продовжено фінансування Obamacare, а також організації Planned Parenthood, яка надає допомогу жінкам, в тому числі - у випадках переривання небажаної вагітності.



Проект бюджету «не тільки виключає фінансування марної і неефективної стіни на кордон, але збільшує інвестиції в програми, необхідні для підтримки середнього класу, - сказав Шумер. - Національні інститути здоров'я отримають додаткові 2 мільярди доларів. Програми щодо поліпшення інфраструктури також будуть розширені».



Сенатор-демократ Білл Нельсон з Флориди, де знаходиться база ВПС США Кейп-Канаверал, схвалив збільшення бюджету НАСА.



«Ми стоїмо на порозі золотого століття досліджень і відкриттів, - сказав Нельсон. -Нас, агентство, від якого нічого не чекали, збирається відправити місію на Марс».



Однак прийнятий за підсумками досягнення згоди представників обох партій законопроект викликав невдоволення вкрай консервативних республіканців, на думку яких партія зробила занадто багато поступок демократам.



«У листопаді минулого року американці проголосували за те, щоб республіканці контролювали обидві палати Конгресу і Білий дім», - заявив сенатор-республіканець Тед Круз з Техасу. - Ми повинні виділяти кошти на наші пріоритети, а не продовжувати фінансувати програми демократів».



Трамп висловив задоволення прийнятим рішенням в Twitter, однак сказав, що уряду потрібен shutdown - тимчасове припинення роботи державних відомств - на початку наступного фінансового року, 1 жовтня.





Сенатори від обох партій не погодилися з позицією президента.



«Ми були обрані для того, щоб управляти країною, а не припиняти роботу уряду», - сказав Корнин.



На думку Шумерg, якщо лідери в Конгресі "також добре будуть працювати над бюджетом на 2018 й рік, як над бюджетом на 2017-й рік, ми отримаємо результат, яким зможемо пишатися і не турбуватися про припинення роботи уряду».

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