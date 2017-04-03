Комітет Сенату обмірковує кандидатуру Ґорсача на суддю Верховного суду США

Цього тижня у Сенаті США відбудеться кілька голосувань щодо кандидата на суддю Верховного суду Ніла Ґарсача.

Опозиція до кандидатури 49-річного судді з боку демократів збільшуєтьсФутїеу я. Проте лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл запевняє, що таким або іншим способом Ґорсач буде затверджений протягом наступних кількох днів.

Понад рік тому помер суддя Верховного суду Антонін Скалія, який протягом 30 років був представником консервативного крила юридичної гілки влади, і з того часу на його місце нікого не було обрано.

Юридичний комітет Сенату, згідно з передбаченнями, схвалить кандидатуру Ґорсача в понеділок, після чого його кандидатуру розглядатиме весь Сенат. Три демократи вже приєдналися до 52 республіканців у підтримці Ґорсача, кандидату якого запропонував президент Трамп. Справа розгляду кандидата Сенатом уже створює можливість додатково загострити конфлікт між демократичними і республіканськими лідерами в Сенаті.

У неділю Макконнелл заявив NBC News, що кандатура Ґорсача буде схвалена.

Однак демократи заявили, що вони вдадутьсяч до процедури, яка має назву філібастер, при якій вимагається, що для схвалення кандидатури потрібна підтримка 60 сенаторів.

Республіканці мають у Сенаті 52 голоси, а демократи – 48. Якщо демократи здобудуть достатню підтримку для схвалення кандидатури, республіканці, як передбається, змінять традиційну процедуру – яка вимагає більшості 60 сенаторів – щоб затвердити кандидата звичайною більшістю голосів.

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