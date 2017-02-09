Джефф Сешнс став новим міністром юстиції США

Сенат США підтримав кандидатуру Джеффа Сешнса



У середу ввечері, після дебатів у Сенаті, відбулося голосування щодо кандидатури сенатора Джеффа Сешнса, з тим, щоб затвердити його на посаді глави Міністерства юстиції.

Його кандидатуру підтримали 52 сенатори, 47 проголосували проти.



Дональд Трамп в своєму Twitter привітав Джеффа Сешнса із новими обов’язками:

Республіканцям, які контролюють верхню палату Конгресу, необхідно лише здобути звичайну більшість, щоб кандидатура, висунута президентом Трампом, була офіційно схвалена.



Сешнс зіткнувся з рішучим протистоянням з боку демократів, у яких викликає сумніви його позиція в питаннях імміграції та громадянських прав. На їхню думку, Сешнс занадто близький до президента Трампу, щоб поставити дотримання закону понад політичні інтереси.



Республіканці виступають на підтримку Сешнса, стверджуючи, що його довголітня діяльність на посаді сенатора свідчить про його порядність.



Раніше голосування у справі затвердження Сешнса на посаді було відкладено, оскільки демократи використовували сенатські процедури, щоб отримати додатковий час на обговорення номінанта.

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