Сешнс не розслідуватиме справу про зв’язки штабу Трампа з РФ

Міністр юстиції США Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування цієї справи



Міністр юстиції США Джефф Сешнс на спеціально скликаній прес-конференції оголосив про те, що добровільно відмовляється від будь-якої участі у проведеному його відомством розслідуванні спроб Росії втрутитися у передвиборчу кампанію в США.



Заява Сешнса прозвучала несповна добу після того, як видання The Washington Post повідомило про те, що минулого року Сешнс, як мінімум, двічі зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком. В ході обговорення його кандидатури в юридичному комітеті Сенату сам Сешнс незмінно стверджував, що ніколи не вступав в будь-які переговори з російськими представниками.



«Я нічого не знаю про подібні дії, - заявив він у відповідь на запитання про можливі контакти членів виборчого штабу Трампа з офіційними особами з Росії. - Під час цієї кампанії мене один або два рази називали довіреною особою (кандидата в президенти), але я ніколи не вів переговори з російськими чиновниками».



У четвер, під час відвідування нового авіаносця ВМС США «Джеральд Форд» президент Трамп виступив на захист міністра юстиції. Він заявив, що нічого не знав про зустрічі Сешнса з російським послом, але «повністю довіряє» йому, і вважає, що він «говорив правду» під час слухань в Сенаті.



Крім того, глава Білого дому повідомив, що він «не думає», що Сешнс повинен добровільно відмовитися від участі в розслідуванні можливих зв'язків між передвиборчим штабом Трампа і російським урядом.



Проте, незабаром після цього Джефф Сешнс офіційно повідомив, що не буде «брати ніякої участі в будь-якому розслідуванні, пов'язаному з проведенням президентської виборчої кампанії в США». За його словами, таке рішення він прийняв після консультацій з співробітниками кадрової служби Міністерства юстиції.



При цьому Сешнс, який займав в передвиборному штабі республіканського кандидата посаду одного з ключових радників, заявив, що під час зустрічей з російськими представниками не обговорював питання, пов'язані з ходом президентської кампанії.



Джефф Сешнс зізнався, що в минулому році двічі зустрічався з російським послом. Перша розмова відбулася в липні 2016 року, під час проведення Національного з’їзду Республіканської партії. Тоді Сергій Кисляк разом з невеликою групою послів інших країн підійшов до майбутнього міністра юстиції після того, як Сешнс закінчив свій виступ.



Друга зустріч відбулася з ініціативи посла Росії, і пройшла в офісі сенатора від штату Алабама. За словами Джеффа Сешнса, на цій зустрічі були присутні двоє його помічників - «полковники американської армії у відставці» - а мова йшла про «дуже широке коло проблем», які існують у відносинах Росії і США, включаючи і обговорення ситуації в Україні.



Сешнс заявив, що «щодня зустрічається з величкою кількістю людей», і тому «не пам'ятає» всіх деталей переговорів. Він зауважив лише, що в кінці зустрічі Сергій Кисляк запропонував йому «разом пообідати», але в підсумку «цього так і не сталося».



Демократи в Конгресі США вже зажадали призначити незалежного прокурора для проведення розслідування можливих контактів членів адміністрації президента Трампа з російськими представниками. На думку лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумеру, в проведенні будь-яких переговорів з російським послом «немає нічого кримінального».



«Проблема полягає тільки в тому, збрехав чи ні Сешнс під час слухань у комітеті Сенату», - підкреслив Шумер.



Експерт вашингтонського Інституту Брукінґса Марвін Калб вважає, що в результаті скандалу, що розгорівся, Джеффу Сешнс можуть бути пред'явлені «дуже серйозні звинувачення».



«Не існує закону, що зобов'язує людей говорити правду, але Сешнс відповідав на запитання (сенаторів), давши присягу і зобов'язавшись говорити тільки правду, - пояснив експерт «Голосу Америки». - Якщо підтвердиться, що він брехав під присягою, він втратить право вважатися «головним правоохоронцем» в країні. Крім того, в деяких випадках брехня під присягою вважається кримінальним злочином».

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