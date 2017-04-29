Нові санкції проти Росії підтримують у Конгресі США – сенатор Джін Шагін

Член сенатського комітету з міжнародних відносин розповіла «Голосу Америки» про свій план з протидії «агресії Росії»
Член комітету Сенату з міжнародних відносин демократ Джін Шагін запропонувала Конгресу розглянути план протидії спробам Росії вплинути на ситуацію в США і країнах Європи, які вона називає «атакою на демократію».
Сенатор пропонує розширити санкції проти Москви, включивши в санкційні списки ключові російські енергетичні компанії, збільшити військову і фінансову підтримку НАТО, розширити програму допомоги Україні, включаючи поставку озброєнь і військової техніки, а також розробити стратегію протидії кампанії дезінформації, яку веде Кремль, в тому числі домогтися того, щоб російський телеканал RT і інформаційне агентство Sputnik офіційно визнали, що фінансуються з державного бюджету РФ.
В інтерв'ю «Голосу Америки» сенатор Шагін розповіла про те, чи підтримують її план в Конгресі США.
Кирило Белянінов: Ви запропонували план протидії «російської агресії». Чи підтримують цей план у Конгреіс?
Джін Шагін: Так. Законопроект про розширення санкцій підтримують представники обох партій в Конгресі, і зараз ми повинні переконати лідерів республіканців у верхній палаті розглянути цю ініціативу і винести її на голосування.
В рамках ініціативи щодо зміцнення безпеки в Європі, НАТО вже почав передислокацію військ в цьому регіоні. США збільшують військову підтримку цієї ініціативи: тільки сьогодні з'явилася інформація, що ми розмістимо ще одне бойове з'єднання, одну бригаду в Польщі.
Це рішення користується величезною підтримкою (в Конгресі), і ми повинні змусити Росію зрозуміти, що налаштовані дуже серйозно.
Що стосується кампанії дезінформації, яку проводить Москва, то ми повинні продовжити розробку стратегії, щоб цьому протистояти, і в цьому зацікавлені в Конгресі.
Крім цього, в Конгресі обидві партії підтримують Україну, і прагнення влади цієї країни побудувати демократичну державу. Так що у законопроекту є дуже добрі перспективи.
К.Б.: Чи підтримує цей законопроект адміністрація президента Трампа?
Д.Ш.: Поки що зарано робити висновки, тому що ця адміністрація тільки починає працювати. Я бачу, що президент уже поміняв свою позицію щодо НАТО, і це обнадіює. Держсекретар США також зробив заяву про те, наскільки важливо співробітництво в рамках Північноатлантичного союзу.
Поділяє позицію, викладену в нашій пропозиції, глава Пентагону Джим Маттіс, і всі наші союзники (по НАТО). Разом ми набагато сильніші, ніж окрема.
К.Б.: Ви запропонували законопроект про визнання каналу RT іноземним агентом. Чи є у цього законопроекту майбутнє?
Д.Ш.: Поки що зарано говорити про перспективи. Потрібно нагадати, що законопроект - тільки частина спроби розібратися в тому, як працює машина дезінформації. У нас в США існує Перша поправка (до Конституції), що гарантує свободу слова, і ми не можемо, і не хочемо закривати будь-який засіб масової інформації.
При цьому, ми зобов'язані пояснити людям, що саме вони дивляться. Я пробую змінити становище, коли в законодавстві існують «прогалини», що дозволяють RT обходити закон і не інформувати людей про те, що цей телеканал виконує розпорядження уряду Росії.
К.Б.: Тобто, обговорення цього законопроекту триватиме?
Д.Ш.: Я сподіваюся. Думаю, що скоро в Сенаті пройде (офіційне) слухання на тему цієї ініціативи.
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