На слуханнях у підкомітеті Сенату США наголосили на необхідності протидії російській агресії

У підкомітеті з питань асигнувать Сенату США у Вашингтоні 7 березня пройшли слухання на тему «Російська політика і наміри щодо окремих країн Європи».

Росія становить все більшу військову загрозу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з послами країн Балтії, Грузії та Польщі, які брали участь у слуханнях, закликали США не послаблювати санкцій проти Росії.

«Поки Росія не забереться з української землі, не може бути мови про полегшення санкцій. І в разі чого, вони повинні бути посилені», - заявив міністр закордонних справ України Клімкін.

Посол Польщі у США Пьотр Вільчек заявив, що Росія становить все більшу військову загрозу. Посол Литви у США Роландас Крищунас заявив про численні приклади агресивних дій Росії проти Литви. Посол Естонії Еерік Мармей наголосив: «Маємо визнати, що загрози гібридних методів Росії є не лише для східного флангу Європи». «Нам необхідна сильніша присутність Америки у Грузії та у регіоні взагалі», заявив посол Грузії у США Давід Бакрадзе. Посол Латвії Андріс Тейкманіс заявив: «Безпека у нашому регіоні залежить від підтримки Конгресу».

Глава МЗС України Павло Клімкін також попросив у Сенату США підтримати оборонний бюджет, де передбачається допомога Україні:

«Я б хотів попросити вас підтримати асигнування коштів, виділених на підтримку безпеки України, передбачених в оборонному бюджеті в цьому фіскальному році, і будь ласка підтримайте асигнування коштів, щоб підсилити допомогу Україні у бюджетах 2017-го та, звісно, 2018 років. Україна також потребує довготривалої безпекової угоди, тіснішого партнерства та співпраці в питаннях оборони. Участь США буде ключовою, щоб будь-яка подібна угода спрацювала».

Нагадаємо: у грудні 2016 року у бюджеті Пентагону було закладено 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в цьому фіскальному році. З них, за повідомленням джерел «Голосу Америки», Україні вже виділили 200 мільйонів доларів.

Минулого тижня комітет з бюджетних асигнувань Палати представників схвалив виділення Україні до кінця вересня (фіскальний рік у США починається 1 жовтня і кінчається 30 вересня - ГА) чергових 150 мільйонів доларів. Але з цим ще повинен погодитися повний склад Палати представників, Сенат і підписати президент.

Пакет допомоги Україні передбачає виділення коштів на військову підготовку, техніку, летальні озброєння оборонного характеру, логістичну підтримку та інші потреби українських збройних сил, які борються з підтримуваними Росією бойовиками-сепаратистами.

Міністр закордонних справ України також наголосив: «США повинні відігравати ключову роль у перемовинах щодо Донбасу та Криму».

Американський сенатор Ліндсі Ґрем наголосив на необхідності допомоги молодим демократіям.

«Я б хотів переконати більшість американців, що в наших інтересах - відкладати гроші на допомогу цим молодим демократіям. Бо врешті-решт, демократія повинна бути метою для усіх, просто тому, що демократичні держави, як правило, не воюють, і я хочу переконатися, що ми можемо зробити все в межах розумного», сказав Ґрем. Він також зауважив: «Наші ресурси не безмежні, але я думаю, що це хороша інвестиція - мати такий собі умовний «рахунок», куди ми спрямовуємо кошти на протидію Росії, чи на допомогу з кібер-безпекою - тобто на будь-які речі, які можуть допомогти вам витримати цю атаку Росії на вашу демократію».

Дивіться трансляцію слухань з українським перекладом: