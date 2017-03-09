Наживо українською: Слухання щодо цілей російської дезінформації проходять у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США

У комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США проходять слухання на тему "Підрив демократичних інститутів і розколювання НАТО: цілі російської дезінформації".

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Голова комітету конгресмен Ед Ройс: "Росія веде широку кампанію з підриву демократичних держав та руйнування таких альянсів, як НАТО. Крім вторгнення в Україну і бомбардування мирних жителів в Сирії, Росія спрямувала десятки мільйонів в дезінформацію і пропаганду, яка націлена на США та Європу. Занадто довго реакція США на російську агресію була слабкою і неефективню - це повинно змінитися. Ці слухання дозволить нам вивчити шляхи більш ефективної протидії мілітаризації інформації Росією та інших ворожих дій".