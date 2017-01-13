Чи «вб’є» Марко Рубіо кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США?

В інтерв’ю «Голосу Америки» сенатори висловили побоювання щодо призначення колишнього керівника ExxonMobil на чолі Держдепу.

Слухання в сенатському комітеті із закордонних відносин щодо призначення на посаду держсекретаря Рекса Тіллерсона почалися багатообіцяюче. Майже годину сенатори вихваляли досягнення та вдачу колишнього керівника компанії ExxonMobil. Перші відповіді самого Тіллерсона також зробили враження на сенаторів: він розуміє загрозу, яка надходить від Росії, та готовий їй протистояти всіма необхідними методами. Але чим далі, тим більше занепокоєння почали викликати в сенаторів відповіді кандидата. Його позиція щодо санкцій лунала так, ніби він все ще стоїть на чолі енергетичного гіганта.

«Мета санкцій – порушити доступ цих країн до американського бізнесу, інвестицій, грошового обігу, технологій. Запровадження санкцій позначається на американських бізнесових інтересах», – сказав він.

Тіллерсон прямо заявив, що ані він, ані ExxonMobil, наскільки йому відомо, не лобіювали Конгрес, аби скасувати санкції. Це – неправда, відповіли сенатори і навіть продемонстрували документи на підтвердження своїх слів.

Вони лобіювали проти мого законопроекту в підтримку України саме через питання санкцій.

​«Exxon активно виступав проти санкцій. Вони витрачали мільйони доларів на лобіювання проти санкцій. Вони лобіювали проти мого законопроекту в підтримку України саме через питання санкцій. Мене непокоїть, якщо він має таке негативне ставлення до санкцій, що він буде використовувати в якості мирного дипломатичного інструменту, щоб змусити Росію припинити порушувати суверенітет України, бомбувати цивільне населення в Алеппо чи утримувати грузинські території?», – сказав сенатор-демократ Роберт Менендес в інтерв’ю «Голосу Америки».

Втім, республіканця Рона Джонсона відповіді Тіллерсона задовольнили.

Санкції, які вдаряють по населенню, можуть посилити диктатора, як от вони збільшили рейтинг популярності Володимира Путіна

«У нього була одна роль як керівника компанії ExxonMobil, а зараз буде зовсім інша як державного секретаря. У мене немає жодних сумнівів, що він зможе успішно перейти в нову роль. Він розуміє, що тепер буде відповідати перед американським народом і президентом. Щодо санкцій, то погано розроблені санкції можуть мати неочікувані негативні наслідки. Санкції, які вдаряють по населенню, можуть посилити диктатора, як от вони збільшили рейтинг популярності Володимира Путіна», – сказав Рон Джонсон в інтерв`ю «Голосу Америки».

Також Рекс Тіллерсон, який отримав російський орден дружби, відмовлявся визнати, що Путін відповідальний за злочини в Росії та закордоном.

«Чи є Володимир Путін військовим злочинцем?» – запитав Марко Рубіо.

«Я б не використовував цей термін», – відповів Тіллерсон.

«Дайте мені описати ситуацію в Алеппо і, можливо, це допоможе вам прийти до цього висновку. В Алеппо Путін наказав своїм військовим силам провести руйнівну кампанію. Він не лише допомагав сирійцям це робити. Його військові влучали по школах, ринках і інші об’єкти цивільної інфраструктури. У результаті загинули тисячі цивільних. Це не перший раз, коли Путін залучений до кампанії такого роду. Він наказав повітряним силам розбомбити столицю Чечні Грозний. Вони використовували балістичні ракети, щоб стріляти по лікарнях, ринках просто неба, повних людей. Базуючись на всій цій інформації, з того що відомо з відкритих джерел, що зробили російські військові, ви все ще не готові сказати, що Володимир Путін і його військові порушили закони війни і вчинили воєнні злочини в Алеппо?» – наполягав на слуханнях Рубіо, але отримував подібну до попередньої відповідь.

Перед тим, як піти на голосування всього Сенату, кандидатура Тіллерсона має бути затверджена в комітеті. І тут республіканці переважають демократів всього на один голос. Уся увага медіа була прикута до Марко Рубіо.

«Чи ви готові бути єдиним республіканцем в комітеті, хто проголосує проти?» – запитали Рубіо журналісти.

«Я готовий зробити те, що є правильним. Я не дивлюся на це з партійної точки зору», – відповів він.

Втім, навіть якщо Рубіо і проголосує проти, «за» може проголосувати хтось з демократів.

Я думаю, що він має високі шанси бути затвердженим, навіть якщо всі демократи проголосують проти

«Я думаю, що він має високі шанси бути затвердженим, навіть якщо всі демократи проголосують проти. Але сам я ще не прийняв рішення», – сказав «Голосу Америки» новачок в комітеті сенатор-демократ Корі Букер.

Окрім відкритих слухань усі сенатори, включно з тими, хто не є членом комітету із закордонних відносин, можуть подати Тіллерсону питання в письмовій формі. За словами Рубіо, рішення в комітеті вже має бути прийнято до кінця тижня.

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