Чи виправдане блокування російських соціальних мереж як відповідь на агресію?

Рішення України про блокування російських соціальних медіа було необхідним кроком з огляду на гібридну війну "інформаційних військ" Росії - так українська сторона відповіла на обурення цим рішенням з боку багатьох правозахисників та представників преси на Заході.

Так, виконавчий директор громадської правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот навіть провів паралель дій України з утисками свободи слова в Росії, в’їдливо відзначивши: «Коли вже Україна зрозуміє, що не можна відмежувати себе від Росії копіюванням її репресивних практик?»

У відповідь, його присоромив директор Києво-Могилянської школи журналістики Євген Федченко: «Україна вже три роки захищається від російської агресії, 10 тисяч вбито – Ваше безсоромне порівняння виходить за будь-які рамки»

«Одразу після припинення російської агресії проти України, одразу, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - прокоментував рішення про блокування російських соціальних медіа президент Порошенко під час прес-конференції в Страсбурзі.

За повідомленнями преси, НАТО із розумінням поставилось до рішення про блокування з огляду на виклики для безпеки в Україні.

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