США розмістили в Південній Кореї перші елементи протиракетної системи THAAD

Це відбулося в день, коли Північна Корея провела ракетний запуск, який Пентагон назвав «дуже серйозною загрозою»

США розгорнули в Південній Кореї перші елементи протиракетного комплексу THAAD для протидії агресивній поведінці Північної Кореї.



Про це повідомили представники Тихоокеанського командування збройних сил США.



«Тривалі провокації з боку Північної Кореї, включаючи вчорашній запуск декількох ракет, лише підтверджує тверезість минулорічного рішення нашого альянсу про розміщення системи THAAD в Південній Кореї», - заявив глава Тихоокеанського командування адмірал Гаррі Гарріс.



Гарріс повідомив, що елементи THAAD були розгорнуті в понеділок в рамках союзницьких зобов'язань перед Південною Кореєю і для захисту американських військ в регіоні, союзників США і американської території.



Система THAAD призначена для перехоплення і знищення балістичних ракет малої і середньої дальності під час польоту.



Північна Корея в понеділок запустила чотири балістичні ракети, три з яких пролетіли близько тисячі кілометрів, після чого впали в японські води.



Міністерство оборони США назвало запуск «дуже серйозною загрозою».



Представник Пентагону капітан ВМС Джефф Дейвіс заявив, що хоча ракети не становили загрози Північній Америці, США вживають заходів щодо розширення можливостей захисту від ракетних запусків.



Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе заявив, що США підтримують Японію «на 100 відсотків».

Про це Абе повідомив журналістам у вівторок.



Міністр оборони США Джим Маттіс і його японський колега Томом Инада також провели телефонну розмову в понеділок. У повідомленні Пентагону йдеться, що міністри погодилися в тому, що ці запуски є «неприйнятними і безвідповідальними».



Дипломати в ООН повідомили, що Рада Безпеки в середу збереться на екстрене засідання для обговорення дій КНДР.

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