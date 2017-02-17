Так у Трампа боряться із "зливами"? Білий дім спростував повідомлення Associated Press, яке спричинило скандал у США

10 різним особам роздається 10 копій того самого документу. Кожна копія відрізняється одним словом, чи помилкою. Це випробуваний часом прийом (виявити того, хто зливає інформацію)



Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер спростував повідомлення міжнародної агенції новин Associated Press, яке поширило новину про буцімто плани Адміністрації Трампа використати Національну гвардію США для пошуку та затримання осіб, які перебувають у США без законних підстав.



Новинне повідомлення AP, яке базується на "проекті урядового документу" доступ до якого отримали в агенції вийшло на передовиці американських ЗМІ, які приділяються значну увагу планам президента США, який називає своїм пріоритетом посилення контролю за кордоном США та видворення з країни нелегальних мігрантів, які скоїли на території Америки злочини.

Тема "Національно гвардія" у п'ятницю також вийшла у топи найбільшобговорюваних новин у Twitter та Facebook.

"100-відсотково неправдивим" назвав повідомлення прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Численні онлайн коментатори прихильні до Адміністрації президента США при цьому висловили думку, що повідомлення AP могло стати результатом зусиль Білого дому з виявлення осіб, які вже тривалий час "зливають" інформацію про плани Адміністрації, зміст конфіденційних перемовин та ін.

"Просто не можу повірити, що ЗМІ повністю це заковтнули. Хоча ні, можу", - твітує Джек Пособієц, директор операції в організації Citizens for Trump.

"Численні джерела у Білому домі повідомили мені, що "проект урядового документу" з приводу планів використати 100 нацгвардійців було фальшивкою створеною, щоб виявити, хто зливає інформацію ЗМІ", - пише Майк Черновіц впливовий консервативний блогер, якого називали один із головних архітекторів популярності Трампа в онлайн середовищі.

Черновіц розповів і про те, як на його думку буде виявлено "крота" в Адміністрації Трампа.

"10 різним особам роздається 10 копій того самого документу. Кожна копія відрізняється одним словом, чи помилкою. Це випробуваний часом прийом", - ділиться здогадками блогер.

Президент США вважає "зливи" конфіденційної інформації та перекручування у ЗМІ серйозною проблемою

У ході прес-конференції у четвер президент США дав зрозуміти, що вважає "зливи" конфіденційної інформації та перекручування у ЗМІ серйозною проблемою.

Протягом останнього часу внаслідок серії "зливів" громадськість отримала інформацію (частина якої була пізніше спростована Білим домом - прим. ГА) про: буцімто скандальний характер телефонної розмови Трампа з прем'єром Австралії; зміст перемовин пізніше звільненого радника Трампа з питань нацбезпеки Флінна з послом Росії Кисляком та ін.

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