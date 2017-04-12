Заява прес-секретаря Білого дому про Гітлера викликала заперечення і обурення

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, говорячи про використання хімічної зброї сирійським президентом Башаром аль-Асадом, заявив, що цей злочин перевищив навіть злочини нацистської Німеччини. Це викликало обурення серед присутніх, тому що він не взяв до уваги того, що нацисти використали отруйний газ у таборах смерті.

У зв’язку з цим, опозиційні демократи закликали до усунення прес-секретаря Спайсера з посади.

На запитання про Голокост, Спайсер відповів, що він зрозумів суть запитання, але Гітлер використав хімічну зброю в місцях, які він назвав «центрами Голокосту», проте не таким способом, як це зробив Асад проти своїх людей.

Його пояснення, за повідомленням кореспондента CNN, ще більше заплутало справу. Відомо, що нацистський режим використав «хімічну зброю» в таборах смерті, в результаті чого від неї загинуло, ймовірно, біля мільйона людей. Це був отруйний газ Zyklon B.

Після інциденту Спайсер прилюдно кілька разів вибачився, однак дехто вважає, що цього не досить. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі оприлюднила заяву, в якій закликала президента Трампа усунути Спайсера з посади.

Голова Центру взаємної поваги імені Анни Франк в Нью-Йорку Стівен Ґолдштайн звинуватив прес-секретаря у тому, що він «заперечує Голокост» і не повинен займати таку посаду. Серед осіб, які висловили обурення з приводу заяви Спайсера, було чимало істориків і представників єврейських організацій.

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