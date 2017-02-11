В американських містах затримано сотні нелегальних іммігрантів

Імміграційна служба США цього тижня заарештувала сотні нелегальних іммігрантів по всій країні. Арешти проведено в Лос-Анджелесі, Чикаго, Атланті, Нью-Йорку та прилеглих районах. Імміграційна служба і митний контроль не зазначають, скільки осіб було заарештовано в цілому, але відомо, що 161 арешт було здійснено в Лос-Анджелесі і 200 – в Атланті.

Дейвид Марін, директор Імміграційної та митної поліції (ICE) США в Лос-Анджелесі, підкреслює, що арешти, зроблені протягом п’яти днів, були «хвилею застосування права».

«Поширення цих недавніх повідомлень про контрольно-пропускні пункти ICE і випадкових обшуків – це все брехня, і це небезпечно і безвідповідально, – наголошує він. – Такі повідомлення створюють паніку».

Президент Трамп минулого місяця підписав розпорядження про імміграційне законодавство, яке поклало край попередній політиці «зловити та відпустити», що дозволила тим, хто перетнув кордон, повернутися в Мексику, не будучи затриманим.

Аналіз видання Los Angeles Times виявив, що 8 мільйонів незаконних робітників у США, відповідно до нового указу, можуть опинитися під загрозою депортації.

Дивіться також: Нелегальні іммігранти у США вивчають свої права

​