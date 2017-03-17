День Святого Патрика в США – день ірландської спадщини

Згідно з традицією, за допомогою зеленого трилисника Святий Патрик пояснював ірландцям сенс Святої Трійці 17 березня в Ірландії та в інших країнах світу відзначається День Святого Патрика, традиційно – це релігійне свято, але в наш час день ірланської історії і культури.

Життя і діяльність Святого Патрика оповиті багатьма легендами. Ми не знаємо навіть точно того, де і коли він народився, в Англії, Шотландії чи Уельсі. Він став християнином і прибув до Ірландії, де доклав зусиль для закріплення там нової релігії.

У цей день багатьох американських містах проходять барвисті, багатолюдні і багатогодинні паради. А ввечері чимало людей заповнюють бари і та ірландські паби.

Найлюдніший парад проходить зазвичай в Нью-Йорку, де проживає одна з найбільших ірланских громад в країні, і де ця традиція підтримується з XVIII століття. Кількагодинний парад в Нью-Йорку подивитись і послухати ірландські оркестри зібралося близько двох мільйонів місцевих жителів і гостей з усього світу. Але це суто ірландська традиція, а традиція ірландських іммігрантів в країнах поселення.

Також в інших місцях поселення громад ірландських іммігрантів на американському контингенті влаштовуються багатолюдні паради, наприклад у Вашингтоні, Чикаго, Новому Орлеані тощо.

День Святого Патрика названий на честь християнського святого, який жив в 4-5 століттях. Цей день з XVII століття відзначається в пам’ять про прийняття Ірландією христанства. У цей день ірландці носять принаймні частину одягу зеленого кольору і прикріплюють до нього зелений трилисник. Згідно з традицією, Святий Патрик саме за допомогою цієї рослини пояснював ірланцам принципи Святої Трійці. У цей день послаблюються суворі обмеження в їжі та напоях, пов’язані з триваючим Великим Постом, і саме тому свято у багатьох асоціюється зі щедрим споживанням алкогольних напоїв. А напоєм дня є пиво, принаймні в деяких барах, аякже – зеленого кольору.

День Святого Патрика, крім Ірландії, з якою пов’язана його місіонерська діяльність, святкується в США, де проживає близько 40 мільйонів людей ірландського походження, у Великобританії, Канаді, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії та в багатьох інших країнах.

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