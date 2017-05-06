Дипломати США і Росії зустрінуться 8 травня у Нью-Йорку - Держдеп

8 травня має відбутися зустріч американських високопоставлених дипломатів з заступником голови Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим для обговорення двосторонніх відносин.

Про це повідомили в п’ятницю у Державному департаменті США у Вашингтоні.

У повідомленні зазначається, що Томас Шеннон, заступник державного секретаря США з політичних питань, відправиться до Нью-Йорка для зустрічі з Рябковим.

У Держдепартаменті не повідомили більше подробиць.

Ця зустріч відбуватиметься у час, коли США і Росія мають значні розбіжності щодо низки геополітичних питань.

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