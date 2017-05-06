Дипломати США і Росії зустрінуться 8 травня у Нью-Йорку - Держдеп

8 травня має відбутися зустріч американських високопоставлених дипломатів з заступником голови Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим для обговорення двосторонніх відносин.
Про це повідомили в п’ятницю у Державному департаменті США у Вашингтоні.
У повідомленні зазначається, що Томас Шеннон, заступник державного секретаря США з політичних питань, відправиться до Нью-Йорка для зустрічі з Рябковим.
У Держдепартаменті не повідомили більше подробиць.
Ця зустріч відбуватиметься у час, коли США і Росія мають значні розбіжності щодо низки геополітичних питань.
Дивіться також: "Тільки стосовно України Росія нав'язує ставлення до країни як до об'єкта, з яким можна робити щось без його відома" - Оксана Сироїд
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum