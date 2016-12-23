США сподіваються на довготривале перемир’я на Донбасі – Державний департамент

США сподіваються на встановлення довготривалого перемир’я на Донбасі після оголошення причетних до конфлікту сторін про намір дотримуватися «режиму тиші» на період наступаючих свят.

Про це 22 грудня заявив речник Державного департаменту США Джон Кербі.

«Сполучені Штати вітають заяву Тристоронньої контактної групи про домовленість щодо режиму припинення вогню з опівночі 24 грудня. Ми сподіваємося, що режим припинення вогню знаменуватиме початок стійкої тиші на лінії зіткнення, щоб дозволити українцям по обох боках цієї лінії жити в мирі і безпеці», – наголосив речник Держдепартаменту.

Він також нагадав про нещодавню заяву, що у Сполучених Штатах «глибоко стурбовані останнім сплеском насильства на сході України, під час якого об’єднані російсько-сепаратистські сили здійснювали щоденні напади на українські позиції, використовуючи важке озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями».

«Ми наполегливо закликаємо Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб зменшити рівень насильства, як це вже здійснювалось багато разів у минулому, а також дозволити доступ спостерігачам ОБСЄ», - наголосив Джон Кірбі.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив 21 грудня в Мінську, що Тристороння контактна група і підтримувані Росією бойовики погодилися на оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.

«Ми, члени Тристоронньої контактної групи, і представники ОРДО і ОРЛО, наголошуючи на необхідності забезпечення миру та спокою у зв’язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність до дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з 00:00 годин 24 грудня цього року за київським часом», – сказав він.

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