У Держдепі заговорили про плани Трампа скоротити програми міжнародної допомоги

Зовнішньополітичне відомство США провело перший брифінг з часу інавгурації Дональда Трампа
Державний департамент США у вівторок провів довгоочікуваний брифінг - перший з моменту інавгурації президента Дональда Трампа, яке відбулося в січні. Виконуючий обов'язки офіційного речника Держдепу Марк Тонер відповів на запитання про плани президента щодо скорочення на 37% бюджету відомства і програм міжнародної допомоги.
Журналісти та інші спостерігачі давно запитують, коли відновляться щоденні брифінги, чому новий держсекретар Рекс Тіллерсон дає їм так мало інформації і чому деякі ключові посад у відомстві досі вакантні. В.о. прес-секретаря Марк Тонер спростував припущення про те, що в новій адміністрації Держдепартамент відсунутий на другий план.
«Держсекретар Тіллерсон дуже активно взаємодіє з Білим домом, з президентом - часто з ним розмовляє. От саме вчора ( в понеділок – ГА) він був там на зустрічі. Можу запевнити вас, що голос держсекретаря і всього Держдепартаменту звучить дуже голосно в політичних дискусіях і на рівні Ради з національної безпеки», - так охарактеризував ситуацію Марк Тонер.
Відповідаючи на запитання про скорочення бюджету, Тонер підкреслив, що ця справа поки що остаточно не вирішена.
«Я думаю, - пояснив він, - що в кожному перехідному процесі є період переоцінки. Це одна з причин того, що він зустрічається і розмовляє з високопоставленими офіційними особами, розмовляє з керівництвом на різних рівнях, щоб отримати від них відгуки про те, які їхні пріоритети і як ми можемо провести реорганізацію, провести аналіз (наявних) ресурсів».
Деякі колишні співробітники Держдепартаменту та аналітики висловлюють занепокоєння з приводу можливих наслідків скорочень бюджету. Том Маліновскі, який займав посаду помічника держсекретаря з питань демократії, прав людини і праці при адміністрації Обами, поговорив з нами по Skype.
«Бюджет, у всякому разі на папері, передбачає скорочення деяких програм Держдепартаменту в історичних масштабах, особливо з огляду на, що є програми, які Трамп вважає недоторканними - такі, як допомога Ізраїлю та Єгипту. Це вимагатиме нечуваних скорочень практично у всіх інших сферах», - вважає Маліновскі.
Він переконаний, що такі різкі скорочення не отримають схвалення Конгресу.
Таку думку розділяє сенатор-демократ Бенджамін Кардин.
«Нам необхідно більше робити для просування демократії в Африці, - підкреслює законодавець. - Нам потрібно більше робити на Близькому Сході, просуваючи принципи ефективного управління та інклюзивного уряду, щоб не було так багато воєн. Нам потрібно вести роботу і в нашій півкулі ... Америці належить виконати дуже багато роботи».
Тим часом перед держсекретарем Тіллерсоном стоять більш нагальні проблеми, ніж бюджет: наступного тижня він їде в Китай, Південну Корею і Японію на тлі побоювань з приводу ракетної програми КНДР.
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