США надалі долучатимуться до зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі – речник Держдепу

Про це заявили в Державному департаменту США у відповідь на запит Української служби «Голосу Америки»

Під час прес-конференції в Києві 14 травня президент Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом буде призначений спеціальний представник США для координації дій з українською державою.

«Можу сказати, що найближчим часом планується вибрати спеціального представника США, який буде відповідати за координацію дій з Україною», – сказав президент Порошенко і додав, що США «залучені були і будуть весь час» до «нормандського формату».

На прохання «Голосу Америки» прокоментувати повідомлення українського президента, речник Державного департаменту заявив, що США віддані пошукам мирного вирішення кризи і покінчення з російською агресією в Східній Україні.

«Наша позиція не змінилася: ми підтримуємо Мінські домовленості та вважаємо їх єдиним надійним шляхом до миру. Всі причетні до конфлікту сторони підписали ці угоди, і ми закликаємо всі сторони виконувати взяті на себе зобов’язання», - зазначив речник Держдепартаменту.

Він нагадав, що президент Трамп нещодавно заявив, що його адміністрація має намір надалі долучатися до зусиль для врегулювання конфлікту, і наголосив на відповідальності Росії щодо повного виконання нею Мінських угод.

«Адміністрація розглядає всі шляхи, якими можна буде допомогти «нормандській четвірці» посприяти імплементації Мінських домовленостей», - заявив Українській службі «Голосу Америки» речник Державного департаменту США.

В інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що Київ домагається безпосередньої ролі адміністрації Трампа у мирних переговорах щодо Донбасу, включно з проведенням тристоронніх переговорів США з Україною та Росією.

За словами Клімкіна, такі ідеї обговорювалися з президентом Трампом і віце-президентом Пенсом під час візиту глава МЗС України до Вашингтону минулого тижня.

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