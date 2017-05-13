Шість цікавих фактів про американських матерів

Сьогоднішні мами у США освіченіші, ніж будь-коли раніше. Більшість жінок, які мають дітей молодшого віку, працює, і все більше матерів виступає в ролі єдиного або основного «годувальника» сім’ї. У той же час частка жінок, які не працюють, а доглядають вдома за дітьми, збільшилася в останні роки. Ці та наступні факти наводить дослідницький центр Pew.

1. Кількість мамів-представниць покоління «мілленіалів» (народжені з 1981 до 1997 року) зараз на підйомі. Вони склали левову частку у 2015 році (82% пологів). Незважаючи на це, все більше жінок-мілленіалів відкладає материнство на пізніше, і середній вік у час перших пологів зростає (у 1970-му він становив 21, у 2013-му – 26).

2. Матері народжують менше дітей в цілому, але жінки з високим рівнем освіти народжують більше, ніж раніше. У 1976 році близько 42% матерів у віці 40-44 роки мали четверо або більше дітей, в той час як близько чверті (24%) мала двоє дітей. Натомість у 2014 році 41% жінок цього віку мали двох дітей і тільки 14% – четверо або більше. Незважаючи на такі загальні показники, у високоосвічених жінок більше шансів мати великі сім’ї, ніж у минулому.

3. Рівень народжуваності в США зростає завдяки мамам іноземного походження. Серед жінок, народжених у США, рівень народжуваності знизився за останніх декілька десятиліть, але серед жінок іноземного походження – зріс. Це зумовлено і загальним зростанням цієї групи населення і відносно високим рівнем народжуваності серед цієї групи. У той час, як лише 14% населення були іноземного походження в 2014 році, приблизно чверть усіх новонароджених припадала на матерів іноземного походження.

4. Частка матерів, залучених до праці, стабільно зростала з 1975 по 2000 рік, але вирівнялася з тих пір. Більшість матерів працює поза домом сьогодні. 70% мамів із дітьми віком до 18 років були в складі робочої сили в 2014 році, в порівнянні з 47% в 1975 році. Більше того, матері є основними годувальниками в чотирьох із десяти сімей США. У майже половині сімей, де присутні батько і мати, обоє батьків зайняті повний час (у 1970 році ця цифра складала лише 31%).

5. Серед жінок, які беруть декретну відпустку, матері з вищим доходом беруть удвічі більше відпусток, ніж мами з низьким рівнем доходу. Серед батьків, які брали відпустку протягом останніх двох років, матері залишалися вдома в середньому 11 тижнів, у той час як чоловіки – лише один тиждень. Проте тривалість декретної відпустки відрізняється залежно від доходу.

Матері з кращими заробітками (75 тисяч доларів на рік і більше), як правило, довше перебувають у декреті, ніж жінки з доходом до 30 тисяч (12 тижнів на противагу до шести тижнів). Серед жінок, які брали декретну відпустку, близько половини (53%) говорить, що вони хотіли б провести більше часу вдома з дитиною, 36% задоволені тривалістю відпустки.

6. Материнський досвід відрізняється залежно від віку дітей. Більшість матерів (і батьків) стверджує, що бути батьками дуже або надзвичайно важливо для їхньої індивідуальності. Близько дев’яти з десяти мамів з дітьми до 18-ти років також говорять, що материнство є і корисним, і приємним, принаймні більшу частину часу.

Проте досвід батьківства залежить від того, скільки років їхнім дітям. Мама, в якої вік старшої дитини 5 років або менше, більше схильна, ніж мама, чия молодша дитина у віці від 13 до 17 років, говорити, що материнство приємне весь час (54% на противагу до 41%).

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