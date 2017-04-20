Третина американців вважають Росію найбільшою загрозою країні - опитування Pew Research

31% американців вважають Росію країною, яка найбільше загрожує США, ще 22% називають найбільшою загрозою Америці Північну Корею. На це вказують результати дослідження громадської думки, які оприлюднили у Pew Research.

Дослідники вказують, що негативне ставлення до Росії та КНДР нині сягає найвищих показників з 90-х років минулого сторіччя. Для порівняння, у березні 1990-го року 32% американців назвали Росію найбільшою загрозою для Америки.

При цьому найбільшою загрозою для США Росію назвали 39% виборців Демократичної партії США та 21% виборців Республіканської партії.

За результатами опитування до числа найбільших загроз для США респонденти також віднесли Китай (13%), Іран (9%), Сирію (6%) та Ірак (5%).

Дивіться також: Трамп хоче захистити вироблені у США товари й переглянути програми робочих віз