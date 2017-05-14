Стіна на кордоні США з Мекикою загрожує карликовим леопардам

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Вартість стіни, яку Дональд Трамп планує побудувати на кордоні з Мексикою і США викликає багато суперечок. Проте в штаті Техас, в долині Національного заповідник Ріо-Гранде, де будвіництво стіни є ''високим пріорітетом'' для адміністрації – ціна може буди надто великою. Під загрозою опиняться тварини, які й на сьогодні на межі вимирання.
В університеті штату Техас й досі стоять попередження: обережно, карликові леопарди. Хоча наврядчи побачиш бодай одного. У цій місцевості їх залишилось не більше п'ятдесяти, але й ті під загрозою вимирання. Єдиний шанс для них – це зв'язок із більшою групою карликових леопардів у Мексиці. Запланована стіна на кордоні США – буде перешкодою, кажуть екогоги.
"По цей бік річки ми говоримо про дві групи, які перебувають під загрозою зникнення. Подібні бар’єри ускладнюють контакт цього сімейства з іншими, південними групами", - каже еколог Алехандро Фієрро.
Екологи штату Техас б’ють насполох. Кажуть, паркан який був побудований в період президенства Джорджа Буша, майже 10 років тому – розрізав природний заповідник на частини, що призвело до загострення в екологічно чутливому регіоні. Тож, реалізація плану Трампа продовжити стіну, призведе до катастрофічних наслідків у долині Ріо-Гранде.
"Може дійти до того, що стіна змінить всю екологію регіону. А якщо ця стіна буде ще й бетонна, то зупинить усе. Деякі птахи зможуть перелітати, але поза тим ніщо не зможе пролізти, навіть миша", - каже Скотт Нікол, співголова Sierra Club Borderlands.
У цьому заповіднику, щонайменше 19 видів тварин, визнаних урядом на межі виживання. Місцева річка виходить з берегів під час природніх катаклізмів, і від повені люди захистилися невеличкою стіною, яка дозволяє тваринам врятуватися. Однак, за часів президента Буша, над частиною цієї стіни добудували металевий паркан.
"Раніше вони могли перебратися через стіну. Стіна-Дамба має схили з обох боків, тож дика свиня, леопард чи будь яка інша наземна тварина могли піднятися і перейти через дабму. Але якщо на вашому шляху опиняєтсья бетонна стіна – вже нічого не зробиш. А вода у цій місцевісті тримається два-три місяці, у тварин немає надії на виживання", - каже Скотт Нікол.
Поки що залишаються місця де тварини можуть переходити. Однак, якщо Адміністрація Трампа почне будівництво безперервної стіни, то екології заповідника загрожують нищівні наслідки.
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