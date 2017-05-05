Мережа чекає бійки Сігала з Норрісом - західні оглядачі про заборону в'їзду американському актору

У цьому немає нічого дивного з огляду на те, яку політику підтримував Сігал

Заборона на в'їзд до України відомому актору бойовиків Стівену Сігалу не залишила байдужими західних оглядачів та журналістів.

"Україна заборонила в'їзд Сігалу за "небезпечні дії", які загрожують національній безпеці. Та ну! Не настільки вже його фільми погані", - кепкує журналіст видання The Guardian, Алек Лунь.

"Якби ще його фільми заборонили на 5 років, то був би фантастичний результат!", - пише Ніколай Голмов, колишній британський урядовець, а нині англомовний оглядач odessatalk.com.

Про наслідки "ембарго" на Сігала в Україні кепкують і прості користувачі.

"Українці зараз почнуть масово закуповувати DVD стрічок "В облозі" та "Всупереч смерті", - жартує користувач smcslothsloth.

Як повідомляється, акторові із США Стівену Сігалу заборонений в'їзд в Україну.

"Користуючись частиною 1 статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та статтею 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", Службою безпеки України прийнято рішення про заборону виїзду в Україну зазначеній особі строком на 5 років", – підкреслили в СБУ відповідаючи на запит сайту "Апостроф".

Окремі коментатори миттєво пов'язали новину про заборону в'їзду Сігалу із інформацією про буцімто плани іншого актора бойовиків Чака Норріса відвідати Україну у червні.

"- Жахливі новини

- То як тепер бути із бійкою Чака Норріса проти Сігала?

- Саме тому це і жахливі новини".

Цей діалог розгорнувся у Twitter Кевіна Ротрока, веб-редактора англомовного видання The Moscow Times.

"Конфлікт", - пише про заборону німецьке видання Berliner Morgenpost.

"Та коли вже закінчиться ця культурна війна?!", - і собі іронізує Макс Седдон, кореспондент впливового видання The Moscow Times у Москві.

"У цьому немає нічого дивного з огляду на те, яку політику підтримував Сігал", - відзначає Карім Зідан, оглядач спортивного видання Bloody Elbow.

Особливо розійшлись західні контрибутори RT, російського ЗМІ, яке називають пропагандистським каналом Кремля.

"Це може бути страшний удар по кіно кар'єрі Сігала", - іронізує дописувач RT Браян Макдональд.

"Неможливо заперечувати загрозу нацбезпеці підтримуваного Заходом режиму переворотників у Києві з боку Сігала. Ви хоч бачили його фільми?", - твітує Марк Слєбода, частий гість та коментатор на Russia Today.

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