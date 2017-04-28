100 днів при владі: Трамп думав, що буде легше

Дональд Трамп поскаржився, що тепер в нього більше роботи, ніж до того, як він став президентом

Президент Дональд Трамп заявив в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, що робота господаря Білого дому виявилася складнішою, ніж він собі уявляв.

Трамп розповів, що любив свій спосіб життя до приходу на президентське крісло, зазначивши, що тоді у нього «стільки всього відбувалося».

За словами президента, у нього тепер - більше роботи.

Він «думав, що буде легше», - зазначив Трамп.

Президент зізнався, що відчуває себе «в коконі». У нього цілодобова охорону і прискіпливе спостереження за його діями та висловлюваннями. Каже, що тепер не може керувати автомобілем, і скучає за «колишнім життям».

Мільярдер-бізнесмен-республіканець з Нью-Йорку Дональд Трамп вперше обійняв державну посаду, коли прийшов до Білого дому 20 січня, перемігши на листопадових президентських виборах кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

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