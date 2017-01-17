У чому Маккейн та Обама однаково помилились щодо Росії - пояснив експерт Wilson Center

«Страусиною» назвав чинную стратегію США щодо Росії американський безпековий експерт Майкл Кофман, дослідник Wilson Center в Інституті Кеннана у Вашингтоні.

«Вашингтон виявив нездатність відмовитись від поглядів на Росію, які довели свою невідповідність реальності», - заявив експерт у статті присвяченій аналізу російської стратегії на міжнародній арені, включно із використанням прийомів інформаційних та гібридних дій проти супротивників.

«США посередині страусиної стратегії. США не отримали ту Росію, якої хотіли, і з 2012-го року ховають голову у пісок, сподіваючись, що Росія Путіна зазнає краху, а їй на зміну прийде стара піддатлива Росія. "Яструби" американської зовнішньої політики щодо Москви ще більш відірвані від реальності, бо вважають, що якби президент США горлав на Москву та лупив себе у груди, Путін та його прибічники розбіглись би від страху», - пише Кофман.

"Яструби" американської зовнішньої політики щодо Москви ще більш відірвані від реальності, бо вважають, що якби президент США горлав на Москву та лупив себе у груди, Путін та його прибічники розбіглись би від страху

Представником рішучого підходу до відносин із Росією прийнято вважати сенатора-республіканця Джона Маккейна. Політиків, які розглядають використання сили, погроз її використання, або не уникають ситуацій, які можуть обернутись збройним конфліктом у США прийнято називати «яструбами».

Експерт закликає новообраного президента США повернутись до «стадії креслень» та зрозуміти, які саме помилки призвели до численних прорахунків американської політики щодо Росії в останні роки.

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