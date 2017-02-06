New England Patriots виграли Супербоул-2017

Команда здобула вражаючу перемогу, побивши цілу низку рекордів НФЛ





Команда New England Patriots виграла Супербоул в першому за всю історію Національної футбольної ліги фінальному матчі з овертаймом, зумівши подолати розрив в 25 очок і перемігши команду Atlanta Falcons з рахунком 34:28.



Ця перемога стала рекордним, п'ятим тріумфом New England Patriots на Супербоулі з тих пір, як в кінці 1960-х об'єдналися стара НФЛ і Американська футбольна ліга.



Patriots, в третій чверті відставали з рахунком 28: 3. Проте до кінця матчу взяли рішучий реванш, кульмінаційними моментами якого стали вражаючий тачдаун Джеймса Вайта і пас квотербека Тома Брейді Денні Амендолі, який на останній хвилині основного часу довів рахунок до - 28:28.



Під час овертайму команда Нової Англії заволоділа м'ячем і методично марширувала полем, поки Вайт не зробив свій третій тачдаун, завершивши самий вражаючий камбек в історії Суперболу. Жодній команді ще не вдавалося відігратися при відставанні більш ніж в 10 очок.

Президент Дональд Трамп після матчу написав в Twitter»: «Том Брейді, Боб Крафт (власник команди) і Тренер Бі - абсолютні переможці! Вау!»





У Бостоні після вражаючої перемоги фанати вийшли на вулиці, перетворивши райони міста в арену масштабних святкувань. Мер міста оголосив, що у вівторок пройде парад на честь перемоги «рідних» Patriots.

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