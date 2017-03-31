Пустеля в Каліфорнії, що вкрилася масою різнобарвних квітів, приваблює рекордну кількість туристів

У найбільшому парку Каліфорнії Анза-Боррего після десятка років посухи масово розпустилися різні види квітів. Сотні тисяч туристів зі всього світу приїжджають помилуватися таким рідкісним явищем.

Дикі рослини квітнуть завдяки вологій і теплій зимі. Експерти відзначають особливу красу цьогорічного цвітіння.

Передбачається, що цвітіння триватиме до травня. Сотні видів рослин розквітають на різних підйомах і в різних ділянках парку.

Туристи навіть із Японії і Гонконгу поспішають навідатися в парк до того, як високі температури в пустелі випалять квіти. Місцеві жителі стверджують, що вони ще ніколи не бачили стільки відвідувачів. Національна паркова служба навіть відкрила гарячу лінію, щоб допомогти людям знайти найкращі місця в парку.

У різних окремих місцях Каліфорнії таке «суперцвітіння», як його називають, трапляється рідше, ніж раз на 10 років. Минулого року достатня кількість опадів і тепла погода дозволили килимам квітів розпуститися у Долині смерті.

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