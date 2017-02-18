На нашу демократію було здійснено напад - конгресмен США

Автор законопроекту «Акт на захист нашої демократії» закликає розслідувати спробу втручання Росії у виборчий процес в США





Ерік Сволвелл - демократ від штату Каліфорнія, є заступником голови під-комітету розвідки Палати представників з питань ЦРУ. Він є автором і співавтором понад десяти законопроектів, які розглядалися в Конгресі США 114 і 115 скликань.



У 2016 році разом зі своїм однопартійцем Елайджею Каммінґсом він розробив і вніс на розгляд колег законопроект під назвою «Акт на захист нашої демократії».



Мета цієї законодавчої ініціативи - створення незалежної комісії для розслідування спроб втручання Росії у вибори в США. законопроект підтриманий практично усіма конгресменами-демократами, і сьогодні знаходиться на розгляді в Комітеті із закордонних справах. В ексклюзивнму інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки», конгресмен Сволвелл поділився своєю оцінкою останніх подій в американсько-російських відносинах.



Олександр Яневський: Зі своїм колегою Елайджею Каммінґсом Ви стали автором законопроекту «Акт на захист нашої демократії» (Protecting Our Democracy Act). Яким Ви бачите майбутнє цього документа?

Ерік Сволвелл: Під час останніх президентських виборів, на нашу демократію було скоєно напад, причому без застосування бомби або пістолета. Це - електронний напад, майже непомітний. У нас є вагомі докази вважати, що за цим нападом стоїть Росія. Наш законопроект пропонує створити незалежну, двопартійну комісію, яка допоможе з'ясувати раз і назавжди, хто саме в Росії стоїть за цією атакою, і чому ми опинилися настільки вразливими.



Найважливіше - це зробити так, щоб це ніколи не повторилося. Одним з ключових висновків доповіді наших розвідслужб було те, що Росія сьогодні аналізує, чого їм вдалося досягти, і вивчає уроки, щоб визначити - як знову атакувати нас і наших союзників.

Тому, я вважаю, американський народ хоче знати, що ми робимо для того, щоб захистити і забезпечити нашу демократію. Запропонований нами законопроект не містить якихось партійних пристрастей. Я звернувся до колег-республіканців з пропозицією підтримати нашу ініціативу, але поки що ніхто з них не зробив цього.



Це викликає жаль, адже ми повинні ставити інтереси країни вище партійних. Сподіваюся, що більше буде з'являтися доказів того, що ми зазнали нападу, тим більше республіканців усвідомлять, що ми не маємо наміру ставити під сумнів результат минулих виборів.



Дональд Трамп - президент США, але якщо ми маємо намір відстоювати нашу демократію, ми повинні показати, що між нами дійсно є діалог. Ми повинні продемонструвати американському народу, що подібне більше ніколи не повториться.



О.Я: У 2015 році Ви відвідали Росію, Латвію і Естонію. Ви зустрічалися з офіційними особами та обговорювали з ними необхідність на міжнародному рівні зупинити російську агресію в Сирії і Україні. Як би Ви оцінили зараз дії Росії в східноєвропейському регіоні і країнах Балтії?

Е.С: Я поїхав тоді в Росію, щоб закликати представників російського МЗС відмовитися від надання допомоги режиму Асада в Сирії, і замість цього співпрацювати з США, Туреччиною і нашими союзниками в боротьбі з «Ісламською державою». Замість цього, ми стали свідками бійні в Алеппо і вбивства сирійським режимом невинних людей по всій країні при підтримці Росії.



Це викликало ще більший хаос в Сирії, призвело до масової втечі біженців до Східної Європи, країн Близького Сходу, наприклад, в Йорданію і Туреччину. Це дестабілізувало регіон. Я, як і раніше, вважаю, що значна частка провини за хаос на Близькому Сході лежить на Росії. Саме для того, щоб сказати про це, я і зустрічався з представниками російської сторони.

Я також хотів відвідати Ригу і Таллінн, щоб запевнити наших латвійських і естонських союзників, що США будуть разом з цими країнами протидіяти будь-яким російським вторгненням в регіоні.



Ми маємо всі підстави бути стурбованими після того, що сталося в Криму, після того, як з вини Росії над Україною був збитий авіалайнер, на борту якого перебували понад 200 цивільних осіб. Країни Балтії мають право турбуватися з приводу намірів Москви, і вони повинні знати, як збираються діяти Сполучені Штати.



Важливо, щоб і республіканці, і демократи в Конгресі об'єдналися, щоб Росія, яка порушує права людини, яка вторглася на суверенну територію України, отримала відсіч. Єдиний спосіб, яким ми можемо цього досягти - це підтримати НАТО і забезпечити застосування жорстких санкцій.



О.Я: Ситуація в Сирії викликає заклопотаність у всьому світі. Наскільки реальними є плани співпраці США і Росії в боротьбі з «Ісламською державою»?

Е.С: Дуже складно співпрацювати з Росією щодо Сирії, якщо вона збирається підтримувати режим Асада. Зараз ворог в цьому регіоні - «Ісламська держава», і ми всі повинні зосередити зусилля, щоб здобути перемогу. Злочини режиму Асада є одним з найефективніших інструментів, за допомогою яких ІД вербує рекрутів.

Вбивство мусульман в цьому регіоні допомогло ІД залучити на свою сторону людські ресурси, що дозволили терористам повести наступ на столицю і Алеппо. Якщо Москва дійсно має намір відмовитися від підтримки режиму Асада, боротися з цим ворогом - ІД, і підтримувати політичний перехідний процес в Сирії, думаю, ми могли б співпрацювати з Москвою.

Однак, на даний момент, схоже, Кремль має намір підтримувати режим Асада, боротися з його ворогами, серед яких і ІД, але при цьому робити все, щоб Асад залишився при владі. Я вважаю, все це підриває стабільність регіону.

О.Я: Останнім часом точиться багато розмов про деструктивний вплив російської пропаганди. Які кроки готовий зробити Конгрес?

Е.С: Як я сказав раніше, під час останніх президентських виборів наш виборчий процес зазнав нападу. Мова йде не тільки про злам електронної пошти, а також про активну діяльність медіа-тролів, чия робота в соціальних мережах оплачувалася російським урядом. Варто відзначити і діяльність російської телекомпанії RT, яка транслювала фейкові новини, намагалася очорнити кампанію Гілларі Клінтон і показати в кращому світлі кандидатуру Дональда Трампа. Ці пропагандистські зусилля повинні отримати відсіч за допомогою правди. На засобах масової інформації не тільки в США, але і у всьому світі лежить відповідальність за те, щоб ми керувалися реальними, а не альтернативними фактами.



Я знаю, що багато моїх колег вивчають варіанти протидії російській пропаганді. На мій погляд, перше, що нам слід зробити - це проаналізувати, неупереджено, з двопартійної позиції - що ж все-таки сталося під час виборів у 2016 році, і наш законопроект дозволяє зробити це.



Я знаю, що російська пропаганда зіграла роль у президентській кампанії. Я вважаю, що тільки коли ми в повній мірі зрозуміємо, що сталося, ми зможемо запропонувати вирішення проблеми. Деякі мої колеги говорили про те, що, можливо, необхідно посилити ліцензування мовлення на території США, якщо мова йде про пропаганду.



Разом з тим, в нашій країні свобода слова гарантована, ми повинні пам'ятати про це, але, одночасно ми повинні зробити так, щоб інша країна не могла зловживати нашими свободами на шкоду нашій демократії. Тут необхідно дотримуватися балансу. Я вважаю, що створення незалежної двопартійної комісії з розслідування справи втручання Росії в наші вибори - це перше, що ми можемо зробити.

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