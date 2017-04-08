Шведська поліція опізнала запідозреного в терористичній атаці в Стокгольмі

Шведська поліція повідомила про арешт 39-річного вихідця з Узбекистану, запідозреного в тому, що він водій вантажної машини, що врізалася в натовп людей у Стокгольмі.
Представник поліції заявив репортерам, що чоловік уже раніше був відомий шведській розвідці.
«Арештований чоловік не був причетний до будь-якого поточного слідства служби безпеки. Проте він є особою, яка раніше була в даних нашої розвідки», заявив у суботу Андерс Торнберґ – голова поліції безпеки Сапо.
Поліція також підтвердила повідомлення про знайдення в машині «підозрілого пристрою».
У п’ятницю в столиці Швеції Стокгольмі вантажна машина врізалася в групу пішоходів перед велелюдною крамницею. В результьтаті інциденту загинуло четверо людей і 15 отримали поранення.
Прем’єр-міністр Стефан Левен заявив, що інцидент напевно був «терористичною атакою». Пізніше він відвідав місце атаки, де поклав троянди і запалив свічку. «Метою тероризму є підірвати демократію», сказав він. – Але така ціль ніколи не буде досягнута у Швеції».
Він доручив, щоб на урядових будинках приспушено прапори до половини щогли.
Атака у Швеції – найновіша із ряду подібних напапдів у Європі з використанням автомобілів, включно з Ніццою на півдні Франції, в Лондоні і Берліні. Відповідальність за попередні ататки взяли на себе прихильники угруповання «Ісламська держава».
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку в п’ятницю в Стокгольмі.
На фотознімках з місця події видно, що машина належала підприємству транспорту пива Spendrups, представник якого заявив, що машина була вкрадена раніше цього дня.
Очевидці заявили, що машина прямо в’їхала у вхід до універмагу Ahlens на Drottninggatan, найбільшій пішохідній вулиці в місті. Незабаром після того з крамниці почав видобуватися дим.
Після атаки евакуйовано головний залізничний вокзал Стокгольма, а сусідні будинки були ізольовані на кілька годин. Поліція заявила також, що посилено заходи безпеки на кордонах країни.
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