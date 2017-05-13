Сирійські урядові війська захопили базу ВПС, яку дотепер контролювали бойовики «Ісламської держави»

Сирійські збройні сили звільнили від екстремістів «Ісламської держави» базу ВПС у східному районі провінції Алеппо. Урядові війська протягом кількох місяців зводили бої з ісламістами, після чого в суботу врешті звільнили базу Джара.

«Більшість ісламістів залишили район, і урядові війська ведуть тепер очищувальні операції в аеропорту та ведуть обмежені сутички з рештою бойовиків ІДІЛ», сказав директор базованої у Великобританії організації Syrian Observatory for Human Rights.

Представник сирійських військ заявив Французькому агентству новин, що сили сирійського уряду «продовжуватимуть наступ на райони, які ще перебувають під контролем терористичної організації… і поширюватимуть свій контроль на сході провінції Алеппо».

Екстремісти займали базу від 2014 року.

Військові експерти кажуть, що Сирія та її союзники відтепер, як здається, зосереджуватимуть увагу на місті Маскана в провінції Алеппо.

Від березня 2011 року, коли в Сирії розпочався конфлікт, загинуло понад 400 тисяч сирійців і мільйони були змушені покинути свої домівки.

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