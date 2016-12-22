Червоний Хрест: не зважаючи на несприятливу погоду, евакуація Алеппо продовжуватиметься

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що розраховує на евакуацію тисяч сирійців, які очікують у надії на залишення Алеппо. Також мешканці двох сіл у провінції Ідліб, оточених повстанськими силами, мають покинути їх протягом четверга. Водночас надходять повідомлення, що несприятлива погода сповільнює процес.

Червоний Хрест, який помагає евакуювати мешканців, повідомив, що дотепер 34 тисячі сирійців залишили східний район Алеппо. Протягом чотирьох років частина міста перебувала під контролем повстанських сил, які намагалися усунути президента Башара аль-Асада з посади. Число евакуйованих охоплює також чотири тисячі повстанців, які вийшли з міста в нічних годинах.

Сотні людей залишили села в провінції Ідліб. Сирійський уряд наполягав, щоб угода про евакуацію стосувалася також цих сіл.

Представниця Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила в четвер, що, згідно з передбаченнями, евакуація закінчиться до вечора, проте великі опади снігу, вітер і низькі температури можуть продовжити процес.

Після закінчення евакуації Алеппо до нього ввійдуть сирійські урядові війська. До війни це було найбільше за кількістю населення місто Сирії.

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