У результаті вибухів у Дамаску загинуло щонайменше 40 людей, понад 120 були поранені

Базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що в результаті двох вибухів у Дамаску загинуло щонайменше 40 людей і приблизно 120 отримали поранення. Це найсерйозніша атака в столиці Сирії за шість років громадянської війни.
За повідомленнями, вибухи сталися в суботу в районі Баб аль-Магір, у якому є кілька шиїтськх мавзолеїв, до яких прибувають паломники з усього світу. В час вибухів паломники зібралися на автобусному вокзалі, щоб звідти піти на недалекий цвинтар.
Міністерство закордонних справ Іраку повідомило, що більшість убитих і поранених – іракці. Сирійський міністр внутрішніх справ заявив, що атака була скерована проти «паломників з різних арабських країн», і єдиною метою було вбити людей.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаки.
Бомбові атаки – це рідкість у Дамаску, опорному пункті президента Башара аль-Асада.
В Сирії та сусідньому Іраку шиїтські мечеті часто є об’єктами атак з боку сунітських екстремістів з аль-Кайди та «Ісламської держави».
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