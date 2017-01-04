Сирійські повстанські угруповання призупиняють свою участь у мирних переговорах

Туреччина заявила, що порушення угоди про припинення вогню в Сирії може загрожувати мирним переговорам, запланованим на цей місяць.

Росія і Туреччина, які підтримують суперницькі сторони конфлікту, досягли загальнонаціонального припинення вогню в Сирії і тепер продовжують зусилля для проведення мирних переговорів у столиці Казахстану Астані.

«Якщо ми не зможемо покласти край дедалі частішим порушенням угоди, то мирний процес в Астані може провалитися», – сказав у середу міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавусоглу державному інформаційному агентству новин Анадолу.

Він звинуватив проурядових бойовиків, включно з базованим у Лівані екстремістським угрупованням Гезболла, в порушенні припинення вогню. Чавусоглу також сказав, що наступного тижня до Туреччини мають прибути російські офіційні особи для обміркування рамок мирних переговорів.

У своєму рішенні про призупинення участі в мирних переговорах головне сирійське повстанське угруповання посилалося на порушення припинення вогню урядовими силамим.

У час, коли продовжуються ці порушення, повстанські угруповання повідомили про замороження дискусій, пов’язаних з переговорами в Астані. Про це заявило 10 опозиційних угруповань у спільній заяві.

Цей розвиток подій є значним ударом для очолених Росією переговорів, які виключили з них західні країни, але додали Вільну сирійську армію і могутній ісламський альянс Армія завоювання.

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