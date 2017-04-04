У результаті хімічної атаки в Сирії загинуло 58 людей

За даними моніторингової організації, по місту Хан-Шейхун були нанесені повітряні удари із застосуванням хімічних снарядів

Газова атака на півночі Сирії призвела до загибелі 58 осіб і викликала проблеми зі здоров’ям у десятків інших.

Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights стверджує, що серед загиблих після повітряних ударів є щонайменше одинадцять дітей. За всіма ознаками, при нанесенні ударів використовувалися хімічні снаряди.

За даними правозахисників, атака сталася в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб.

Вони кажуть, що поки неясно, хто здійснив атаку – російські чи сирійські літаки. Сирію в минулому звинувачували в застосуванні хімічної зброї, але вона заперечувала ці твердження.

Провінція Ідліб перебуває під контролем повстанців, які від 2001 року борються проти режиму президента Башара аль-Асада. В результаті конфлікту в Сирії загинуло понад 400 тисяч людей і мільйони були змушені покинути свої домівки. Це спричинило найбілшу від Другої світової війни кризу з біженцями.

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