У 2016 році в Сирії загинули 652 дитини - ООН

За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) - це рекордне число жертв за час збройного конфлікту в країні

Щонайменше 652 дитини загинули в Сирії у 2016 році, - повідомив Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ.

Це на 20% більше, ніж у 2015-му. Як зазначають автори доповіді, минулий рік став найгіршим за час шестирічного громадянського конфлікту в Сирії.

Щонайменше 255 дітей були вбиті в школах або поблизу цих навчальних закладів.

Ще кілька мільйонів сирійських дітей поневіряються як біженці, - йдеться в доповіді, оприлюдненій в понеділок.

Десятки дітей помирають від хвороб, які можна було вилікувати.

Тиждень тому міжнародна благодійна організація Save The Children заявила про те, що діти в Сирії відчувають «токсичний стрес», який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі психічних, у дорослому віці.

За даними ЮНІСЕФ, за минулий рік щонайменше 851 дитина була змушена брати участь у бойових діях на боці збройних угруповань - це вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Доповідь ЮНІСЕФ опубліковано напередодні шостих роковин збройного конфлікту в Сирії.

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