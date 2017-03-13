У 2016 році в Сирії загинули 652 дитини - ООН

За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) - це рекордне число жертв за час збройного конфлікту в країні
Щонайменше 652 дитини загинули в Сирії у 2016 році, - повідомив Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ.
Це на 20% більше, ніж у 2015-му. Як зазначають автори доповіді, минулий рік став найгіршим за час шестирічного громадянського конфлікту в Сирії.
Щонайменше 255 дітей були вбиті в школах або поблизу цих навчальних закладів.
Ще кілька мільйонів сирійських дітей поневіряються як біженці, - йдеться в доповіді, оприлюдненій в понеділок.
Десятки дітей помирають від хвороб, які можна було вилікувати.
Тиждень тому міжнародна благодійна організація Save The Children заявила про те, що діти в Сирії відчувають «токсичний стрес», який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі психічних, у дорослому віці.
За даними ЮНІСЕФ, за минулий рік щонайменше 851 дитина була змушена брати участь у бойових діях на боці збройних угруповань - це вдвічі більше, ніж у 2015 році.
Доповідь ЮНІСЕФ опубліковано напередодні шостих роковин збройного конфлікту в Сирії.
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