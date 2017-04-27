Після ізраїльського рейду на склад зброї Гезболли, Росія закликає до стриманості в Сирії

Російський уряд закликав Ізраїль та інші країни уникати будь-яких дій, що можуть збільшити напруження в Сирії. Росія виступила із закликом після того, як у четвер Ізраїль провів повітряні удари на склад боєприпасів угруповання Гезболла неподалік міжнародного аеропоту поблизу Дамаска.

«Всі країни повинні стриматися від будь-яких дій, що ведуть до збільшення напруження у цьому і без того неспокійному регіоні», заявив репортерам в Москві кремлівський представник Дмитро Пєсков.

Він додав, що також слід шанувати суверенітет Сирії.

Склад боєприпасів перебуває під контролем ліванського угруповання Гезболла. Сирійські повстанці і регіональні джерела розвідки заявили, що повітряні удари були скеровані проти складів зброї, яка була постачена Іраном на військових і комерційних літаках.

Протягом сирійської війни, яка розпочалася у березні 2011 року, Ізраїль дав ясно зрозуміти, що він не дозволить постачі оброєння з Ірану частинам Гезболли, які беруть участь у боях у Сирії. Ізраїльські сили багато разів вдавалися до повітряних ударів, але часто відмовлялися підтвердити, що вони відповідальні за рейди. Конфлікт між Гезболлою та Ізраїлем продовжується з часу Ліванської війни 2006 року.

Бойовики цього екстремістського угруповання від 2013 року підтримують сили сирійсього президента Башара аль-Асада.

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