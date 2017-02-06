У Казахстані група експертів обмірковує сирійську кризу

У столиці Казахстану Астані група експертів обмірковує угоду про припинення вогню в Сирії. У перших нарадах спільної робочої групи беруть участь представники Росії, Туреччини, Ірану і ООН.

Експерти також обмірковують різні питання, включно з тим, як вести моніторинг угоди про припинення вогню і як запобігти її порушенням, а також як запевнити безпечні постачі гуманітарної допомоги.

Минулого місяця Туреччина і Росія, разом з Іраном, запросили делегатів сирійського уряду і повстанців до Казахстану на раунд мирних переговорів, які закінчилися угодою про те, як допомогти у веденні моніторингу часткового припинення воогню і працювати для політичної розв’язки сирійського конфлікту.

Представник Туреччини Гусейн Муфтуоглу заявив, що його країна не дозволить деяким бойовикам перешкодити припиненню вогню, що набрало сили наприкінці грудня. Він також повторив, що позиція Туреччини така, що сирійському президенту Башару аль-Асаду не буде місця в майбутньому Сирії. Туреччина підтримувала повстанців протягом усього конфлікту, який розпочався у 2011 році, коли мирні протести перетворилися у громадянську війну.

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