Туреччина і Росія чекають на рішення Трампа про безпольотні зони в Сирії

Туреччина заявила, що надто рано коментувати план президента Дональда Трампа про встановлення зон безпеки у Сирії.

Представник Міністерства закордонних справ Гусейн Муфтуоглу заявив у четвер, що важливим буде насамперед ознайомитися з результатами дослідження, яке Трамп, як сподіваються, доручить Пентагону та Державному департаменту, про встановлення зон, у яких цивільні зможуть почувати себе захищеними від поточного конфлікту в Сирії.

Туреччина, яка межує із Сирією, довгий час прихильно ставиться до проекту зон безпеки. Проте колишній президент США Барак Обама не підтримував цієї ідеї, посилаючись на можливі виклики, пов’язані із захистом тих зон, включно з можливістю використання американських сухопутних військ або поширеної повітряної місії для забезпечення зони, забороненої для польотів.

Торік Туреччина практично встановила такі зони на території Сирії шляхом наступальної операції повітряних і сухопутних сил з метою витіснення бойовиків «Ісламської держави» з прикордонного району.

У Росії представник президенської адміністрації Дмитро Пєсков заявив репортерам, що америкапнська сторона поки що не радилася в цій справі з російським урядом. Він додав, що насамперед слід вивчити можливі наслідки встановлення безпольотної зони і що «важливо не загострювати ситуації з біженцями».

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