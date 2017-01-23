У столиці Казахстану Астані розпочалися переговори про мирне врегулювання в Сирії

До столиці Казахстану Астани прибули представники сирійського уряду та опозиції, щоб розпочати мирні переговори. Повстанські джерела повідомляють, що вони не вестимуть прямих переговорів.

Мирні переговори в Астані, як передбачється, зосереджуватимуться на закріпленні всенаціонального припинення вогню, яке досягнуто при підтримці Росії і Туреччини у грудні минулого року. Всі сторони конфлікту назагал дотримуються його умов.

Раніші спроби досягнення припинення вогню за участю Сполучених Штатів і ООН швидко розпалися, коли суперницькі сторони обмінялися вогнем і звинуватили одна одну у відповідальності. Ще до мирних переговорів, включно з тими, які відбулися рік тому, також не принесли більшого поступу для закінчення конфлікту, що розпочався у березні 2011 року.

«Нашим нащирішим бажанням є, щоб ці переговори принесли світло в кінці тунелю в сирійській кризі», сказав міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов, відкриваючи переговори. – Тепер залежить від кожного з нас, щоб досягти реального прориву, на який заслуговує сирійський народ».

Після першої із кількох запланованих на понеділок зустрічей, представник Сирії при ООН Башар Джаафрі звинуватив опозицію в тому, що вона «не діє відповідально».

Він піддав критиці звинувачення, що операції сирійської армії в районі Ваді Барада неподалік Дамаска порушували угоду про припинення вогню. Сирійський уряд твердить, що до сутичок у тому районі причетне угруповання, відоме в мунулому як Фронт аль-Нусра. Збройні сутички спричинили проблеми з постачанням води до столиці. Джаафарі заявив, що припинення вогню не стосується цього угруповання, тому його захист означає, що «ви не на невідповідному боці».

Головне сирійське повстанське угруповання припинило підготовку до мирних переговорів про припинення вогню на початку цього місяця, щоб висловити протест про частих порушень приинення вогню.

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