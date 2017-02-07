Міжнародна амністія: сирійський уряд стратив тисячі в’язнів

Правозахисна організація Міжнародна амністія повідомила, що сирійський уряд стратив тисячі в’язнів і поховав їх тіла у масових могилах, що дорівнює воєнним злочинам і злочинам проти людства.

У новій доповіді сказано, що від 2011-го до 2015 року було страчено від п’яти до 13 тисяч в’язнів та що немає причини вірити, що страти у в’язниці Саєдная неподалік Дамаска припинилися. Міжнародна амністія заявила, що більшість жертв – цивільні, які, як вважається, були в опозиції до режиму Башара аль-Асада.

Доповідь основана на розмовах із понад 80 очевидцями, включно з колишніми вартовими, суддями і юристами. У документі рекомендується звернутись із закликом до Ради Безпеки ООН, щоб сирійський уряд дозволив незалежним спостерігачам провести слідство в справі всіх місць затримання і вести спостереження за умовами в тих місцях.

Сирійський уряд заперечив попередні повідомлення про масові злочини, про які заявляли міжнародні правозахисні організації. Міністерство закордонних справ Сирії не дало відповіді на прохання «Голосу Америки» прокоментувати це повідомлення.

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