Переговори в справі мирного врегулювання в Сирії відстрочено до кінця лютого

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заплановані на 8 лютого мирні переговори в справі Сирії відстрочено до кінця місяця. Він повідомив про відстрочку в п’ятницю на зустрічі в Москві з представниками кількох угруповань сирійських повстанців.

Проте Лавров не сказав, яка причина відстрочення переговорів, які відбуваються під егідою ООН.

Цього тижня Туреччина і Росія, а також Іран, зібрали в столиці Казахстану делегатів сирійського уряду і повстанських угруповань на мирні переговори, які закінчилися тим, що згадані три країни погодились допомогти у веденні моніторингу за частковим припиненням вогню і докласти зусиль для мирного врегулювання сирійського конфлікту.

Представник Міністерства закордонних справ Гусейн Туреччини Муфтуоглу заявив у четвер, що його країна не дозволить деяким бойовикам порушити припинення вогню, яке набрало сили наприкінці грудня минулого року. Він також повторив позицію Туреччини, що президенту Сирії Башару аль-Асаду немає місця в майбутньому Сирії. Туреччина підтримує повстанців протягом конфлікту, який розпочався у 2011 році, коли з мирного протесту перетворився у громадянську війну.

Доля аль-Асада є пунктом незгоди під час численних міжнародних зусиль з метою досягнення миру в Сирії.

Організація Об’єднаних Націй опрацювала рамковий план, який закликає до прийняття нової конституції і проведення нових виборів. Союзники президента Башара аль-Асада, серед яких є Росія та Іран, вважають, що він повинен залишитися при владі.

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