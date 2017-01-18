Російські і турецькі ВПС ведуть спільні операції в Сирії

Командування російських збройних сил Росії повідомило, що російські ВПС разом з Туреччиною проводитимуть повітряні удари проти екстремістів угруповання «Ісламської держави» у північному регіоні Сирії.

У телевізійній заяві в середу високопоставлений службовець Міністерства обоорони Росії генерал-лейтенант Сергій Рудськой заявив, що дев’ять російських літаків здійснили удари на місто Ель-Баб, що за 40 кілометрів на північний схід від Алеппо.

Рудськой сказав, що вперше російські та турецькі літаки здійснили спільні удари. Це також уперше Росія визнала, що вона веде повітряну кампанію у розтерзаній війною Сирії.

Росія і Сирія підтримують суперницькі сторони у майже шестирічному конфлікті в Сирії, Москва підтримує сирійського президента Башара аль-Асада, тоді як Анкара підтримує антиурядових повстанців.

Протягом останніх місяців, між обома країнами склалася співпраця. Цього місяця на переговорах у Казахстані вони намагатимуться знайти політичну розв’язку конфлікту.

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