Стаффан де Містура зустрічається в четвер з делегацією сирійського уряду і представником опозиції

У Женеві відновилися мирні переговори щодо Сирії під егідою ООН. Це сталося через десять місяців після припинення діалогу в зв’язку з ескалацією кровопролиття в охопленій війною країні.

Спецпосланець ООН з питань Сирії Стаффан де Містура в четвер провів першу зустріч з делегацією сирійського уряду, очолюваної Башаром Джаафарі.

Очікується, що потім він зустрінеться з Насром Гарірі – високопоставленим членом Сирійської національної коаліції, найбільшої опозиційної організації.

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