Трамп розірвав шаблон: Удар по Сирії ускладнив життя викривачам "зв'язків" президента США з Росією

Рішення президента США Дональда Трампа завдати ракетного удару по режиму Асада прийняли "на ура" американські ЗМІ, громадські глядачі та політики, які буквально учора нещадно критикували його та записували ледь не у маріонетки Москви.

"Ніщо не об'єднує людей навколо постаті лідера швидше, надійніше та більш інстинктивно, ніж війна. Сьогодні Дональд Трамп бачить наскільки правдивим це відоме правило - лідери істеблішменту американської політики та ЗМІ, які місяцями називали його ментально нестабільним та нездарним авторитарним керівником, а також - безпрецедентною загрозою демократії, рукоплескають йому стоячи за ракетний удар по об'єктах сирійського уряду", - пише про несподівану зміну настроїв у США відомий журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд.

Зміна думок про президента США з боку критиків справді радикальна.

В ефірі каналу CNN, який сам президент США неодноразово називав каналом фальшивих новин через критику на його адресу, рішення Трампа про удар по Сирії назвали "великим моментом".

“Думаю, що Дональд Трамп став президентом США минулої ночі", - заявив популярний ведучий CNN Фарід Захарія, "Думаю, що це був справді великий момент"

“Вперше за час на посаді президента, він говорив про міжнародні норми, міжнародні правила, про роль Америки у забезпеченні справедливості у світі".

"Трамп провів обіцяного суддю на посаду до Верховного суду США, та завдав удару по Асаду: це найкращий на сьогодні день президента Трампа", - пише редактор видання Weekly Standard, Білл Крістол, консервативний оглядач, який нещадно критикував Трампа та є одним із представників республіканського руху Never Trump, який об'єднав консерваторів, які категорично відмовили Трампу у підтримці.

Сенатори-республіканці Ліндсі Ґрем та Джон Маккейн, які є провідними поборониками розслідування втручання Росії у перебіг виборів у США, заявили наступне:

"На відміну від попередньої адміністрації, президент Трамп не став ховатись від подій у Сирії та вдався до дій. За це він заслуговує на підтримку американського народу", - цитує законодавців BBC.

Серед численних заяв на підтримку та схвальних репортажів у ЗМІ можна вирізнити те, що напередодні, до ударів по авіабазах сирійського уряду закликала і колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон.

Демократи, лише уявіть, наскільки спантеличений був товариш Трамп, коли його російські начальники наказали йому бомбити злітну смугу у Сирії

Хвиля компліментів на адресу Трампа з боку вчорашніх супротивників та критиків примушує замислитись, яке майбутнє чекає на популярні до останнього часу у ЗМІ теми, буцімто, сприяння Трампу з боку Путіна та, буцімто, наявності прихованих зв'язків між лідерами США та Росії.

"Не можу дочекатись пояснень від демократів, як Трамп може одночасно бути заодно з Путіним та бомбити державу-клієнта Москви", - кепкує у Twitter Майкл Трейсі, журналіст популярного онлайн видання TYT, який засудив удар США по Сирії.

"Демократи, лише уявіть, наскільки спантеличений був товариш Трамп, коли його російські начальники наказали йому бомбити злітну смугу у Сирії", - кепкує американський консервативний журналіст Майкл Ґрем.

У таборі непримиренних критиків Трампа, між тим, вже озвучують нову лінію - президент, мовляв, прийняв складне рішення суто під впливом емоцій, непродумано, а ще - його любов до компліментів може штовхнути його на нові непередбачувані вчинки.

"1. Наказ про ракетні удари обернувся для Трампа значною кількістю компліментів. 2. Трамп гарантовано зробить все що завгодно заради компліментів", - пророкує Джамель Бує (Jamelle Bouie), головний політичний кореспондент американського каналу "CBS News".

Між тим не мовчать і ті, для кого рішення Трампа про удар по Сирії все ж стало доказом того, що президент США перебуває під контролем Кремля.

"Ось на що треба звернути увагу: Всі кремлівські поплічники зараз кажуть, що удар по Сирії доводить, що Трамп незалежний від Росії. Це їх спільна лінія", - ділить спостереженням Дейвід Патрікаракос з видання The Daily Beast.

"Все, починаючи від удару по порожній авіабазі до заяви у відповідь із Кремля, здається спланованим та відрежисованим. Я не вірю жодному слову", - ділиться підозрами Енді Лассен, продюсер надзвичайно популярної у США програми The Ellen Show.

"Вашингтон попередив Москву про майбутній удар по Сирії, чи може запитав дозволу на нього? Путіну байдуже, якщо бомблять його союзників, включно із Асадом. Він хоче зняття санкцій. А відволікання уваги від скандалу із втручанням Росії у вибори у США лише допомагає", - твітує Андреа Чалупа, яка зіграла провідну роль у початку скандалу навколо зламу російськими хакерами комп'ютерних систем Демократичного національного комітету.

Що вирізняє божевільного теоретика змови? Така людина навіть докази, які розвінчують теорію, сприймає, як докази на її користь

Непоступливість голосів, які надалі наполягають на зв'язках Трампа із Росією та заявляють, що удар по Сирії прагне відвернути увагу від скандалу довкола втручання Росії у вибори - не лишилась непоміченою в соцмережах. Деякі оглядачі називають скептиків "теоретиками змови".

"Що вирізняє божевільного теоретика змови? Така людина навіть докази, які розвінчують теорію, сприймає, як докази на її користь", - твітує вже згаданий Ґлен Ґрінвальд.

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