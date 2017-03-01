Суперницькі сторони у змаганні за контроль над сирійським містом Алеппо причетні до воєнних злочинів. Такий висновок зроблено в новому звіті Організації Об’єднаних Націй.

У звіті ООН говориться, що в шестирічному конфлікті сирійські урядові літаки здійснювали повітряні рейди і атакували гуманітарні конвої, в результаті чого загинуло 14 працівників гуманітарної організації, що припинило операції з надання допомоги населенню. Такі дії вважається воєнними злочинами.

Сирійські та російські повітряні сили здійснювали безперебійні «щоденні повітряні удари», застосовуючи касетні боєприпаси проти контрольованого повстанцями східного району Алеппо від липня до часу захоплення міста наприкінці грудня минулого року, сказано у звіті. Загинули сотні людей, лікарні були знищені, що дорівнює воєнним злочинам.

Експерти не могли встановити, чи і російські, і сирійські сили були причетні до атак проти Алеппо, тому що вони спільно контролювали повітряний простір над районом «протягом періоду, який розглядався».

У звіті, який оприлюднено в середу, сказано, що сирійські вертольоти використовували заборонені види зброї проти Алеппо протягом 2016 року, спричинюючи сотні жертв.

Понад п’ять тисяч проурядових солдатів і бойовиків отогт-зкщтчили східний район Алеппо, щоб змусити до капітуляції або знищити голодом опозиційні сили.

Водночас опозиційні угруповання убили або поранили десятки людей, коли вони обстрілювали контрольований урядом західний район Алеппо, сказано у звіті. Ці групи не давали змоги цивільним залишити східний район Алеппо і використовували їх як «людські щити», а також атакували курдський житловий район. Такі дії вважаються воєнними злочинами.

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